Функционирует 14 трасс – где покататься на лыжах в Минске, узнали в Мингорисполкоме

В Минске эта зима выдалась по-настоящему снежной. Город ответил на нее активностью. Лыжные трассы, катки, маршруты в парках сегодня работают на полную. Все больше людей выбирают движение вместо теплого дивана. Это совпадает с запуском новой государственной программы развития физической культуры и спорта до конца десятилетия, где в центре внимания человек, его здоровье, активное долголетие и вовлеченность людей в спортивную жизнь. О том, как Минск встречает снежный сезон, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Самые популярные соревнования среди школьников – как проходит отбор на «Снежный снайпер».

Екатерина Забенько, ведущая:

Можно ли говорить о том, что Минск уже перешел от такого стихийного зимнего отдыха к системной спортивной инфраструктуре?