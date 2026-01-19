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Функционирует 14 трасс – где покататься на лыжах в Минске, узнали в Мингорисполкоме

19 января 2026 15:44
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В Минске эта зима выдалась по-настоящему снежной. Город ответил на нее активностью. Лыжные трассы, катки, маршруты в парках сегодня работают на полную. Все больше людей выбирают движение вместо теплого дивана. Это совпадает с запуском новой государственной программы развития физической культуры и спорта до конца десятилетия, где в центре внимания человек, его здоровье, активное долголетие и вовлеченность людей в спортивную жизнь. О том, как Минск встречает снежный сезон, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Самые популярные соревнования среди школьников – как проходит отбор на «Снежный снайпер».

Екатерина Забенько, ведущая:
Можно ли говорить о том, что Минск уже перешел от такого стихийного зимнего отдыха к системной спортивной инфраструктуре?

Функционирует 14 трасс – где покататься на лыжах в Минске, узнали в Мингорисполкоме-2

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
В городе был составлен четкий план наших действий, когда придут такие хорошие морозы, выпадет снег, чтобы мы были готовы заснежить наши снежные трассы и залить катки. У нас сегодня функционирует 14 лыжных трасс. Они находятся в каждом районе нашего города. Конечно, есть у нас две основные трассы, которые были заснежены искусственно – это трасса в Веснянке. Она самая большая по протяженности, сегодня имеет уже пять тысяч. Трасса в Чижовке. Она сегодня два километра. Это трассы, которые созданы с искусственным снегом.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Олеся Мостова # зима

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