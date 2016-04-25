К концу апреля жители четырех новостроек Минска получат ключи от собственных квартир

Новости Беларуси. Четыре столичные новостройки готовятся к вводу в эксплуатацию. Ключи от собственных квартир горожане получат к концу текущего месяца.

С начала года уже заселены 16 многоквартирных домов. Годовой план – 735 тысяч квадратных метров жилья. Возведение двух новостроек по госзаказу должно завершиться в 2016 году по переулку Охотскому и в квартале улиц Михалово и Алибегова. Все строящиеся объекты поручено взять на особый контроль администрациям районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Степанов, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

До конца апреля планируется ввести четыре жилых дома и два пусковых комплекса ориентировочной площадью 57 тысяч квадратных метров. Доведено задание по вводу в эксплуатацию жилых домов для многодетных семей в тысячи квадратных метров: 51 тысячу. По итогам января-марта введено 13600 метров для многодетных семей, что составляет порядка 26% от общего задания.