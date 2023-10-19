Очереди на границе Беларуси и ЕС выросли в несколько раз – ГПК

Новости Беларуси. Очереди транспорта на границе Беларуси со странами ЕС за последние пару месяцев выросли в несколько раз, сообщает ГПК. Количество машин, ожидающих въезда в Литву, увеличилось более чем в два раза, в Латвию – почти в шесть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько месяцев назад литовцы закрыли два пункта пропуска – «Лоша» и «Видзы», а власти Латвии прекратили работу пункта «Силене», оставив всего один действующий погранпереход. Из-за недальновидности европейских властей потоки авто, в том числе грузовых, перераспределились между оставшимися пятью пунктами пропуска. Это спровоцировало заторы.