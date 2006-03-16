Итоговое заявление миссии наблюдателей от СНГ будет опубликовано после выборов

Глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси Владимир Рушайло провел официальную встречу с Генеральным прокурором Беларуси Петром Миклашевичем, на которой обсуждались вопросы соблюдения законности в ходе подготовки и проведения избирательной кампании. Работа миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси выгодно отличается в лучшую сторону от деятельности ее коллег из ОБСЕ. После официальной встречи с Генеральным прокурором Беларуси Владимир Рушайло заявил представителям средств массовой информации, что в миссии ведется отдельное делопроизводство по вопросам, связанным с жалобами и заявлениями, поступающими от граждан и штабов кандидатов в президенты в ходе избирательной кампании. На сегодняшний день при миссии зарегистрировано 446 международных наблюдателей, в том числе 41 долгосрочный. В Центризбиркоме на рассмотрении находятся еще 24 заявления. Наблюдатели от СНГ намерены охватить своим вниманием порядка 60% от всех избирательных участков. В ходе общения с журналистами глава Исполкома и миссии наблюдателей от СНГ в очередной раз заявил, что сам побывал в регионах республики, где существенных жалоб и претензий к исполнительной власти не отметил. Владимир Рушайло сообщил также, что подготовлено второе промежуточное заявление миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси, а итоговое заявление миссия намерена обнародовать после дня голосования.