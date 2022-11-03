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Итоги народных обсуждений законопроектов о ВНС и об Избирательном кодексе. Какие коррективы внесли белорусы?

03 ноября 2022 17:13
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Новости Беларуси. Разумность и соответствие Конституции. Накануне завершилось общественное обсуждение двух важнейших законопроектов для нашей страны: «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги народных обсуждений законопроектов о ВНС и об Избирательном кодексе. Какие коррективы внесли белорусы?-1

Об итогах масштабного народного диалога 3 ноября рассказали в Минске. Обсуждение длилось 10 дней, но несмотря на сжатые сроки, белорусы приняли активное участие в рассмотрении документов. Всего поступило более полутысячи предложений и откликов, начиная от порядка формирования ВНС и заканчивая участием в нем гражданского общества. 35 предложений направлены на безусловную поддержку законопроектов.

Итоги народных обсуждений законопроектов о ВНС и об Избирательном кодексе. Какие коррективы внесли белорусы?-4

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:
Те предложения, которые поступили, позволяют нам посмотреть на проект закона взглядом тех людей, которые не являются специалистами в сфере юриспруденции, а оценивают эти нормы с точки зрения своей жизни, практики и полученного опыта.

К слову, подобные общественные слушания как раз и должны стать инструментом для поиска компромисса между властью и народом.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Вадим Ипатов # Фотофакт

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