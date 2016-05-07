История улицы Маяковского в Минске в рассказах кандидата исторических наук Михаила Филистовича

В XVI-XVII веках здесь проходила Лошицкая дорога, которая позднее была известна как Игуменский тракт, ведущий из центральной части Минска на юг. С 1923 года улица Маяковского называлась Червенский тракт. Проходила через историческое предместье Серебрянка. Позднее была переименована в честь поэта Владимира Маяковского.

У жителя 24-го дома, кандидата исторических наук, в прошлом – начальника пресс-службы Комитета государственного контроля Республики Беларусь Михаила Николаевича Филистовича с этим именем связана вся жизнь.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Сложилось так, что я заканчивал школу выпускным сочинением по Маяковскому, поступал в университет – писал сочинение по Маяковскому, дипломную работу защищал по Маяковскому, теперь еще довелось жить на улице Маяковского. Здесь была определенная логика. Маяковский четыре раза приезжал в Минск (в 1914, 1925, 1927 и 1928 годах), и последняя улица, которую он пересекал, приближаясь к станции «Минск», это была как раз эта улица. Поэтому, наверное, правильно поразмыслив, увековечили этого лучшего, по словам Сталина, поэта нашей эпохи, на этой улице.

Михаил Николаевич переехал на улицу Маяковского около 15 лет назад. Тогда впечатления были не очень приятными: еще сохранялась деревянная застройка с просевшими в землю домами.

После 16 часов на Маяковке были сплошные пробки на перекрестке с улицей Денисовской. Кроме того, бурно развивающийся микрорайон Лошица требовал расширения путей сообщения. Нужно было срочно решать транспортную проблему: строить путепровод и проводить реконструкцию. Для расширения проезжей части пришлось снести автобусный парк, три жилых многоэтажных дома, убрать часть строений на территории военной части.

Строительство развязки стало отправным пунктом в преображении улицы Маяковского. Нужно было решать вопрос и со старой усадебной застройкой вдоль реки Свислочь. Первый деревянный дом здесь снесли 7 февраля 2012 года. На его месте запланировали строительство новых высоток и многофункционального общественно-торгового гостиничного комплекса с обустроенной парковой зоной. 10 новых подземных переходов облегчили жизнь минчан.

Долгое время в народе улицу Маяковского называли проспектом Водопроводчиков. За бесчисленное количество канализационных люков и дождеприемников на проезжей части магистрали.

Одной из забот строителей стала перекладка всего комплекса инженерных коммуникаций: освещения, телефонии, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, водопровода, электрических и тепловых сетей.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Чуть дальше, где небольшие елочки, под землей зарыты громаднейшие трубы. Это линия водостока, которая начинается от Дворца спорта. Вы, наверное, видели съемки, когда показывали «Дом на Немиге», когда после приличной грозы машины чуть ли не плавали. Устранить, убрать эту воду оттуда – для это коллектор, который здесь. Поэтому когда даже улица будет целиком застроена, эта площадка, напротив, будет не застроена, потому что здесь ничего нельзя поставить, здесь как раз проложены эти трубы.

В 2013 году начали реконструкцию местного стадиона 55-й средней школы. Всего за год он превратился в современный спорткомплекс с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, велотреком, теннисным кортом и площадкой для гимнастики с различными снарядами. Трибуны стадиона рассчитаны на 810 мест, что позволяет проводить здесь массовые соревнования и мероприятия.

Новую ограду во время реконструкции подарили и живописному Лошицкому парку, прогуливаться по красивым аллеям и наслаждаться природой здесь приятно в любое время года.

На площади возле Дома культуры Камвольного комбината появился также подземный переход, а рядом с комбинатом снесли старые дома и построили новое здание Минского районного суда. Теперь в ожидании обновления Дворец культуры.

На улице Маяковского есть своя особенность – нумерация. Это настоящий сюрприз для всех горожан.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Дом, в котором я живу, – 24-ый, последний – 26-ой. А вот следующий дом на горке –№ 100. А где дома с 30-го до 98-го? Их нет. На этой стороне здание администрации Ленинского райсполкома – дом № 83. Последний заселенный дом, 18-этажный, – № 15. Могу предположить, что сложилась довольно комичная ситуация, потому что все это было когда-то застроено маленькими деревянными домами, и тогда нумерация была правильная. Когда поставили эти большие дома вместо них, получилось, что до 26-го идет все правильно, а потом на горке, чтобы не путать дальнейшую нумерацию, дали сразу № 100.

А это чудом сохранившееся здание на берегу Свислочи в конце XIX века значилось по адресу Игуменский тракт, 37. Бывший винокуренный завод – историческая достопримечательность Маяковки. Двухэтажный дом с мансардой – пример краснокирпичной промышленной архитектуры. Завод начал работать в 1903 году и принадлежал Евстафию Любанскому, владельцу Лошицкой усадьбы. Закрыт был накануне Первой мировой войны.

Маяковского, Полевая, Луговая, Оранжерейная, Пожарная. Набережная Свислочи – любимое место отдыха жителей этого района. Здесь можно полюбоваться чайками и покормить уток.

Здесь обустроили спортивные площадки. Свой марафон и у местных рыбаков, они рыбачат здесь круглый год. Рядом два островка, которые с осени 2015 года облюбовали бобры. Они начали подгрызать рябиновые деревья. Для защиты стволы снизу даже обернули жестью, но это не остановило животных. Сейчас они перебрались на другой берег.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Иногда лебеди прилетают. Был вообще удивительный случай, когда здесь сразу приводнились 42 лебедя. Цифра абсолютно точная, потому что сам посчитал. Они несколько дней были, буквально взбудоражили весь микрорайон, их кормили, снимали.

Оригинальный мост и местный водопад. Неподалеку находится одна из первых мини-ГЭС на реке Свислочь в городской черте. Она работает в автономном режиме, но время от времени сюда приезжает механик. Один из четырех створов, который раньше был предназначен для сброса воды, перекрыли плотиной и установили две турбины, вместе они производят 260 киловатт в час.

Резные ставни в окружении яблонь. На этих домах по улице Пожарной заканчивается история старой улицы Маяковского. После войны, когда Минск отстраивался заново, появились эти деревянные домики. Тогда это была окраина города, а сейчас – динамичный центр.

Перспективный проект реконструкции предусматривает на былой зоне частного сектора строительство престижного квартала – «Червенского парка». Он пройдет в границах улиц Маяковского, Оранжерейной, Луговой и Полевого переулка. Это будет комплекс многоэтажных жилых домов с объектами социальной инфраструктуры. Есть планы рядом с ним вдоль Свислочи создать цветущий парк в английском стиле с летними кафе и прогулочными дорожками.

Михаил Филистович, кандидат исторических наук:

Лицо обновленной улицы Маяковского будут определять сейчас эти новые застройки. Один уже возведен, впереди будут еще два таких же дома. Визитной карточкой улицы Маяковского должна стать застройка, которая будет возведена на пустующей ныне территории бывшего Червенского базара. Когда-то это было самое оживленное место на улице Маяковского.

Пожелаем поэтичной улице нашего города достойного облика и новой яркой жизни. Делитесь своими историями о родном квартале, и мы обязательно расскажем их в одном из выпусков программы «Минск и минчане» на СТВ.