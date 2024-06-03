Исторические специальности – какой поток абитуриентов ожидают и почему популярно?

Образовательный зачет! Как прошли ЦЭ? Что предвещает вступительная кампания? Какие специальности в тренде? И какие школьные сани готовить уже с лета: что с единой формой, новыми программами и питанием? На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ развернулась общественно-политическая дискуссия.

Александр Жук, ректор БГПУ:​​​​​​

У нас есть исторический факультет. Много интересных специальностей, не только чисто исторические, но и связанные с социально-гуманитарными науками. Много интересных проектов для студентов мы реализуем во внеучебной деятельности. Известный наш проект, которому уже более 60 лет, – «Звездные походы» по местам боевой славы белорусского народа, когда в период зимних каникул мы выходим по всей республике, возлагаем цветы к памятникам, обелискам погибшим.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы большой поток абитуриентов ожидаете в этом году?

Александр Жук:​​​​​​

Да, вы знаете, у нас в последние годы сложилась устойчивая позитивная динамика. И проходные баллы очень высокие. По ряду специальностей баллы выше 315-320. Примерно по четверти специальностей. Конкурсы на некоторые специальности – более пяти человек на место. Наверное, здесь нам помогают педагогические классы, которые были созданы в свое время, 10 лет назад. А в целом интерес к педагогическим профессиям сейчас растет. И самое интересное, что все больше парней начинают приходить, в частности на исторический факультет. У нас более 40 % юношей поступают.

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