Ирина Хануник-Ромбальская (СТВ): В российском сериале я играла богатую и избалованную девушку

Новая ведущая программы «Большой завтрак» Ирина Хануник-Ромбальская дала интервью уступившей ей свое место на проекте Ольге Плотниковой.

Ольга Плотникова: Что произошло за последние полгода в твоей жизни?

Ирина Хануник-Ромбальская: По-прежнему работаю. У меня подрастает дочка Изабелла, которая начала активнее сниматься в кино и клипах.

Ольга Плотникова: Ты упомянула о съемках в кино. Я знаю, что и тебя приглашали сниматься. Расскажи подробнее об этом.

Ирина Хануник-Ромбальская: Несколько месяцев я снималась у российского режиссера Вячеслава Никифорова. Он меня взял на эпизодическую роль в сериал. Там я играла богатую и избалованную девушку, которая, к тому же, на пять лет младше моего сегодняшнего возраста. Мне это очень приятно.

Ольга Плотникова: Я в одном интервью слышала, что твоя дочка активно проявляет интерес к искусству, картинам, чтению. Каким образом это проявляется?

Ирина Хануник-Ромбальская: Мне кажется, что у нее просто уже нет выхода. Ведь я покупаю произведения такого искусства. А она все время лазит по полкам и рассматривает, читает все, что там находится.

Ольга Плотникова: Кто или что тебе помогает в том, чтобы ты всегда была такая красивая, ухоженная?

Ирина Хануник-Ромбальская: Никто. Генетика, наверное, помогает. Да еще и возраст. Хотя я уже сейчас начинаю замечать, что становится тяжелее оставаться красивой.

Ольга Плотникова: А как насчет тренажерных залов, косметологов? Или ты не приемлешь все это?

Ирина Хануник-Ромбальская: Нет ничего. Ни косметологов, ни тренажерных залов. И я являюсь приверженцем народных способов, народных средств ухода за собой. До сих пор не покупаю маски, а все время делаю их сама. В уходе за телом предпочитаю все натуральное.

Ольга Плотникова: Как ты провела лето? Хорошие ли у тебя остались воспоминания?

Ирина Хануник-Ромбальская: Хорошие, но тяжелые. Потому что я отдыхала в Болгарии с ребенком, а отдыхать с детьми всегда тяжело. В прошлом году я думала, что она подрастет и будет немного легче. А оказалось, что она все равно требует к себе много внимания. Поэтому, сказать, что у меня был полноценный отдых, с «коктейлем на пляже», нельзя. Надо все время присматривать за ребенком, уже начинать водить на какие-то детские дискотеки. Но все равно это очень приятно.