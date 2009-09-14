Иракский журналист все еще в тюрьме

Освобождение иракского журналиста Мунтазира аз-Зейди, который в прошлом году запустил в тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего обувью, откладывается до вторника.

Согласно сообщениям СМИ, задержка связана с административными формальностями, которые невозможно урегулировать до вторника. Ранее в понедельник иранский англоязычный телеканал «Пресс-ТВ» сообщил, что журналиста должны выпустить из тюрьмы досрочно в понедельник, спустя девять месяцев после заключения.

Старший брат журналиста сообщил, что «у иракцев есть повод для праздника, поскольку М.аз-Зейди совершил смелый поступок, которым показал, что иракцы могут противостоять оккупантам».

М.аз-Зейди запустил в Дж.Буша-младшего ботинками на пресс- конференции 14 декабря, когда тот посещал Ирак с прощальным визитом. Буш не пострадал, а журналист был арестован и приговорен за нападение в марте 2009 года, сообщает «Интерфакс-Запад».