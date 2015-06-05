Интеграция в общество людей с ограниченными возможностями: на предприятии в Гродно более 60% имеют инвалидность по слуху

Новости Беларуси. Самореализация вопреки ограниченным возможностям. На одном из предприятий Гродно больше половины сотрудников имеют инвалидность по слуху. При этом продукция успешно продаётся, а зарплаты на производстве ничем не отличаются от среднегородских. Более того, коллектив сообща решает проблемы своих сотрудников, в том числе и бытового характера. Как интегрируются в общество люди с ограниченными возможностями, выяснял корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Инженер литейного цеха Станислав Обухович к офисной работе не привык. Чаще его можно увидеть у станка, рядом со слесарем, или проверяющим очередную партию товара.

На заводе он проработал уже больше 30 лет, начинал простым рабочим, а теперь вот отвечает за целый цех. И это несмотря на то, что с детства Станислав плохо слышит, из-за чего и есть особенности речи.

Станислав Обухович, инженер:

Чувствую полезным себя на предприятии, не для себя, а для общества, в целом коллектива. У нас очень хороший коллектив, сплочённый.

Более того, инженер объединил вокруг себя таких же рабочих с ослабленным слухом. Помогает им найти общий язык с коллективом. Вместе пытаются решать свои проблемы, в том числе и на бытовом уровне. Есть у Станислава и своя мечта.

Станислав Обухович, инженер:

С медицинскими работниками, где инвалиды по слуху сталкиваются, тоже чтобы можно было общаться.

Медициной вопрос пока решается. При этом в республике активно внедряется безбарьерная среда, печатаются специальные книги, издаются газеты для людей с ограниченными возможностями. Успешно воплощены в жизнь сразу несколько госпрограмм для интеграции инвалидов в общество, причём как слабослышащих, так и слабовидящих.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

В реализации программы по созданию безбарьерной среды Министерство информации решило вопрос с созданием книг шрифтом Брайля. Полностью за счёт бюджетных средств эта программа реализована. Закуплено современное оборудование. За счёт бюджетных средств издаются книги, нужные детям с ослабленным зрением.

Люди с ограниченными возможности в республике под особым вниманием. Они могут получить образование и иметь гарантированное место работы. К слову, предприятия, на которых трудятся инвалиды, имеют особые льготы со стороны государства.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Предприятий, на которых трудятся люди-инвалиды, более 100 в нашей стране. Вот это предприятие работает сегодня достаточно успешно. Здесь более 60% людей имеют инвалидность. Это хорошо, когда люди имеют возможность работать. Кроме того, здесь достойная заработная плата, предприятие работает достаточно стабильно.

Станислав Обухович такую заботу ощущает в полной мере. Говорит, на родном предприятии планирует остаться и после выхода на пенсию. Свой опыт и знания обязательно будет передавать молодёжи.