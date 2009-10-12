Инфопункт Совета Европы дал старт кампании «За отмену смертной казни»

Зрители основных телеканалов страны смогут увидеть телевизионный ролик, основной смысл которого заключается в том, что смертная казнь не является устрашением и преградой для преступников.

Также этот 45-секундный ролик будет показываться в административных зданиях и бизнес-центрах Минска. Кроме того, социальная реклама будет размещена на бигбордах столицы и всех областных центров Беларуси, а также в вузах страны, информирует БЕЛТА.

На протяжении последних 30 лет Совет Европы прилагал огромные усилия, чтобы добиться отмены смертной казни в Европе. За последние 10 лет ни в одной из 47 стран-участниц Совета Европы не был исполнен смертный приговор. В большинстве этих стран смертная казнь запрещена законом. В Информационном пункте Совета Европы считают, что «сегодня важно закрепить эту практику в Европе и продолжать добиваться запрета на смертную казнь во всем мире».

Практика применения смертной казни как высшей меры наказания существует во многих странах мира. К их числу пока принадлежит и Беларусь.

«Смертная казнь вызывает противоречивые мнения в белорусском обществе. Известие об особо жестоком преступлении или случаи, когда жертвой насилия является близкий человек, зачастую вызывает в людях резкую реакцию, жажду отмщения и желание смертной казни преступника. Многие считают смертную казнь приемлемым ответом на особо тяжкие преступления», - отметили в инфопункте.