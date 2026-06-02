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Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов

02 июня 2026 13:53
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Спутник приключений. Программа «Путевка BY» встречает летние каникулы в Ивановском районе. И первая координата счастья – легендарные Опольские пруды. Это каскад из 11 искусственно созданных водоемов, которые подпитываются родниками и впадают в реку Ясельда. 

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов-2

Вода чистейшая, виды изумительные. В сезон отпусков благодатная зона отдыха превращается в туристическую Мекку – приезжают покупаться и получить золотой загадочный.

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов-4

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Эта вся красота доступна для туристов? 

Анна Козловская, учитель истории Опольской СШ:
Здесь вход бесплатный на протяжении всего периода отдыха, но только нужно заплатить денежку за беседки. Сделан отдельный лягушатник, ну и, конечно, поставлены по периметру буйки. 
– А пруды глубокие? 
– Метров 8 в глубину. За буйки лучше не заплывать. Дальше они не такие глубокие, там уже глубина где-то приблизительно до 4 метров. 
– И тоже они доступны для купания? 
– Нет. Только это место. 

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов-6

Чистый воздух, свежая зелень, уютные беседки и зоны с мангалом – лучшие витамины выходных. Приезжать с палатками разрешается. Есть площадки для активного отдыха. В планах – запустить катамараны. Фотосеты на деревянных мостиках пройдут идеально. 

Море Геродота – рассказываем про уникальный сплав по реке Припять.

Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов-8

А еще здесь отличный клев. Тихая охота – платная. Пруды зарыбляют карпами, толстолобиками, плотвой, красноперкой и другими. Можно поймать удачу за хвост и приготовить ароматную уху. Зеленый островок украшает деревянная резьба от местного мастера. Изображения белорусских птиц и животных добавляют свою изюминку. 

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева

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