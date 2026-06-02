Опольские пруды – легендарное место в Ивановском районе! Рассказываем, что сделали для туристов

Спутник приключений. Программа «Путевка BY» встречает летние каникулы в Ивановском районе. И первая координата счастья – легендарные Опольские пруды. Это каскад из 11 искусственно созданных водоемов, которые подпитываются родниками и впадают в реку Ясельда.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Эта вся красота доступна для туристов?

Анна Козловская, учитель истории Опольской СШ:

Здесь вход бесплатный на протяжении всего периода отдыха, но только нужно заплатить денежку за беседки. Сделан отдельный лягушатник, ну и, конечно, поставлены по периметру буйки.

– А пруды глубокие?

– Метров 8 в глубину. За буйки лучше не заплывать. Дальше они не такие глубокие, там уже глубина где-то приблизительно до 4 метров.

– И тоже они доступны для купания?

– Нет. Только это место.