«Им просто хочется высказаться, с кем-то поговорить». Волонтёры Могилёвской области рассказали, как помогают пенсионерам

Новости Беларуси. Короткие встречи и 100 слов благодарности. Волонтеры социальных служб Могилевской области продолжают приносить на дом пенсионерам продукты первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы пожилые люди как можно реже ходили в магазины и аптеки, заказы от них принимают по телефону. Кто работает в бюро добрых дел – расскажет Юлия Мычка.

На время пандемии Центр социального обслуживания превратился в бюро добрых дел. Ежедневно сюда звонят около десятка пенсионеров со всего Ленинского района Могилева, чтобы заказать доставку продуктов первой необходимости. Такую услугу до пандемии центр оказывал своим подопечным. С весны ею может воспользоваться любой пенсионер. Теперь, когда дачный сезон закрыт, многие из них вернулись в городские квартиры. Одни осторожничают и заказывает доставку продуктов на дом. Другие, напротив, устали бояться. Например, бабушки из кружка по пению даже немного обиделись, что занятия по вокалу в социальном центре приостановили.

Елена Аргудяева, директор Центра социального обслуживания Ленинского района Могилева:

Хотелось бы ко всем обратиться: к пожилым людям, к детям пожилых людей. Убедите своих родителей максимально сократить перемещения по городу. Тем более, что созданы все условия, чтобы не терять свой ритм жизни в сложившихся обстоятельствах.

Все кружки для пенсионеров – от йоги до курсов английского – перевели в формат онлайн. А вот что касается доставки продуктов питания и лекарств, здесь на помощь приходят волонтеры. Среди них Ирина – в движение добрых дел попала еще в студенческие годы. Сегодня она доброволец Красного Креста. Организация не только обеспечивает волонтеров средствами индивидуальной защиты, но и застраховала их на случай заражения коронавирусом.

Ирина Давыдова, волонтер Белорусского Красного Креста:

Я понимаю, как им тяжело и страшно в нынешнее время выйти и в аптеку, и в магазин. Поэтому и сама помогаю, и стараюсь свой круг общения привлекать к добрым делам. Я чувствую отдачу от этих людей. Они на самом деле ждут нас, что мы им поможем. Соцработник Любовь Ивановна тщательно выбирает продукты. Гастрономические пристрастия своих подопечных уже выучила назубок. Но на всякий случай все покупки сверяет по списку. В пакетах несет продукты, а в сердце – немного солнца для тех, кто пока может наблюдать за ним только из окна.

Любовь Николаенко, социальный работник Центра социального обслуживания Ленинского района Могилева:

Они же одни. Им просто хочется высказаться, с кем-то поговорить, чем-то поделится. Какое-то солнышко хочется им принести именно в этот день, чтобы у них настроение появилось.

У Елизаветы Викентьевны больше года назад случился перелом. Нога еще болит, потому выйти в магазин – задача непосильная. В свои 85 лет она не теряет оптимизма. Боится не столько коронавируса, сколько одиночества. Свое отношение к социальному работнику выражает в двух словах – уважаю и обожаю.

Елизавета Шимановская, пенсионерка:

Если бы не Ивановна, я бы уже давно умерла. Нет, надо, обязательно надо. Я уважаю ее и обожаю.