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Игорь Карпенко: демократия – это не хаос и не хождение по улицам, это осознанное участие в общественно-политических процессах

24 марта 2022 18:08
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Новости Беларуси. Молодежь должна учиться правовой культуре, в том числе в области избирательного права. Такое мнение высказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава ЦИК 24 марта встретился со студентами Витебского государственного университета имени Петра Машерова. Круглый стол объединил молодых ребят, для которых референдум стал первым важным событием в их общественной жизни. Игорь Карпенко отметил активное участие молодежи в голосовании, что, по его мнению, демонстрирует небезразличие к своей стране и ее будущему. Но нельзя забывать и о прошлом: человек, знающий свою историю, не поддастся на лживую фальсификацию об исторической правде.  

Игорь Карпенко: демократия – это не хаос и не хождение по улицам, это осознанное участие в общественно-политических процессах-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Работа с молодыми людьми многогранна. И, наверное, вопросы формирования правовой культуры, в том числе в области избирательного права, тоже сегодня актуальны. Надо понимать, что демократия – это не хаос и не хождение по улицам, демократия – это в первую очередь осознанное участие в тех общественно-политических процессах, которые происходят.  

Игорь Карпенко: демократия – это не хаос и не хождение по улицам, это осознанное участие в общественно-политических процессах-4

«Очень важно говорить об этом». О чем Игорь Карпенко говорил со студентами в Витебске, читайте здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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