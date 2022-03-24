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«Очень важно говорить об этом». О чём Игорь Карпенко говорил со студентами в Витебске?

24 марта 2022 18:08
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Новости Беларуси. Молодежь должна учиться правовой культуре, в том числе в области избирательного права. Такое мнение высказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важно говорить об этом». О чём Игорь Карпенко говорил со студентами в Витебске?-1

Глава ЦИК 24 марта встретился со студентами Витебского государственного университета имени Петра Машерова. Круглый стол объединил молодых ребят, для которых референдум стал первым важным событием в их общественной жизни. Игорь Карпенко отметил активное участие молодежи в голосовании, что, по его мнению, демонстрирует небезразличие к своей стране и ее будущему. Но нельзя забывать и о прошлом: человек, знающий свою историю, не поддастся на лживую фальсификацию об исторической правде.

«Очень важно говорить об этом». О чём Игорь Карпенко говорил со студентами в Витебске?-4

Екатерина Раемская, студентка Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:
Для меня это очень важная встреча, поскольку Игорь Васильевич затронул глубокие темы. Он затронул тему Великой Отечественной войны, он затронул тему подвига нашего народа. 2022 год – Год исторической памяти. Поэтому сегодня очень важно говорить об этом.

Этот год для молодежи Витебской области будет насыщенным. Город получил статус молодежной столицы Беларуси – 2022.

«Очень важно говорить об этом». О чём Игорь Карпенко говорил со студентами в Витебске?-7

Игорь Карпенко: демократия – это не хаос и не хождение по улицам, это осознанное участие в общественно-политических процессах. Подробнее здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Карпенко # Екатерина Раемская # Фотофакт

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