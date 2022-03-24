«Очень важно говорить об этом». О чём Игорь Карпенко говорил со студентами в Витебске?

Новости Беларуси. Молодежь должна учиться правовой культуре, в том числе в области избирательного права. Такое мнение высказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ЦИК 24 марта встретился со студентами Витебского государственного университета имени Петра Машерова. Круглый стол объединил молодых ребят, для которых референдум стал первым важным событием в их общественной жизни. Игорь Карпенко отметил активное участие молодежи в голосовании, что, по его мнению, демонстрирует небезразличие к своей стране и ее будущему. Но нельзя забывать и о прошлом: человек, знающий свою историю, не поддастся на лживую фальсификацию об исторической правде.

Екатерина Раемская, студентка Витебского государственного университета имени П. М. Машерова:

Для меня это очень важная встреча, поскольку Игорь Васильевич затронул глубокие темы. Он затронул тему Великой Отечественной войны, он затронул тему подвига нашего народа. 2022 год – Год исторической памяти. Поэтому сегодня очень важно говорить об этом.

Этот год для молодежи Витебской области будет насыщенным. Город получил статус молодежной столицы Беларуси – 2022.