I Республиканский форум специалистов в сфере организации работы с молодежью собрал свыше 200 участников

Новости Беларуси. Свыше двух сотен авторских и педагогических программ, а также инновационные технологии в области работы с молодежью. Своими наработками специалисты со всей Беларуси поделились на первом республиканском форуме, посвященном повышению квалификации тех, от кого напрямую зависит климат в коллективе и досуг за пределами рабочего места.

Благодаря новым формам общения активисты БРСМ обмениваются опытом, ищут ответы на волнующие вопросы и вдохновляются на дальнейшие проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Костюкевич, секретарь первичной организации БРСМ промышленного предприятия по производству детского питания:

Мой проект – «Организация работы с молодежью на предприятиях». Самое главное – это здоровый образ жизни. А это участие в различных массовых, культурных мероприятиях.

Максим Назаров, секретарь первичной организации БРСМ Института пограничной службы Республики Беларусь:

Мы проводим тематические вечера, вечера-портреты с ветеранами. Нынешнее поколение просто обязано помнить историю своей страны, потому что, как говориться, без истории не может быть будущего.

Виктор Якжик, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Пообщавшись с представителями, делегатами форума и увидев, какие проекты реализуются в конкретных регионах, на конкретных предприятиях и какие вопросы волнуют молодежь, никогда не назовешь нашу молодежь безразличную, социально-инфантильную и так далее.