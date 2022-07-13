Хорошо не только командам, но и болельщикам. В Минске ведётся реконструкция спортивных объектов

Новости Беларуси. В Заводском районе активно идет строительство и реконструкция спортивных объектов. В границах Партизанского проспекта (улиц Ванеева и Долгобродской) возводят Национальный футбольный стадион, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Завершено устройство фундаментов, цокольного и первого этажей. Сейчас проводятся монолитные работы на втором и третьем этажах. Завершается разработка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона «Трактор». Будет создано современное стандартное футбольное поле с натуральным газоном, дренажной системой, подогревом и поливом, а также несколько тренировочных площадок. Здесь демонтируют трибуну и организуют комфортные условия для команд, тренеров, журналистов, болельщиков и людей с ограниченными возможностями. Предусмотрен металлический навес.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района:

Что касается стадиона «Трактор», у нас тоже предусмотрена его реконструкция. Заказчиком выступает коммунальное унитарное предприятие УК Заводского района. В настоящее время ведутся проектные работы проектной организацией «Минскпроект». В соответствии с проектной документацией предусмотрена реализация в две очереди. Первая очередь – это реконструкция «Колец Славы», предусмотрен капитальный ремонт самого здания (ремонт кровли, фасадов здания, ремонт входной группы и перепланировка помещения).

Общая вместимость сооружения – свыше восьми тысяч человек. К строительно-монтажным работам приступят во второй половине нынешнего года.