Губернаторы проверили огневую подготовку: как прошел второй день сбора по территориальной обороне

Новости Беларуси. «Не легче, чем посевная», - так отзываются губернаторы о занятиях по территориальной обороне. 18 февраля - кульминация сбора - практические занятия на полигоне в Уручье. Как чиновники справлялись с огневыми стрельбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сменив привычные имидж деловой на военную форму, офицеры командования сил территориальной обороны сегодня знакомятся с новыми образцами вооружения. Противопехотные мины, зенитные установки, современные информационные центры. Командиры должны не только знать, как применять технику, но и подавать пример личному составу.

Пусть не белке в глаз со ста метров, но все мишени поражены. На огневом рубеже губернаторы и их заместители подтверждают, что с личным оружием офицера знакомы не понаслышке. Другое дело стратегический арсенал. Выстраивая оборонительные рубежи нужно знать точно, какой участок прикрывает каждый из расчетов. И каким потенциалом он должен обладать.

Пулемёт Калашникова предназначен для поражения живой силы условного противника, а также легко бронированной техники. Прицельная дальность — до семисот метров. Это говорит о том, что условный враг ближе не подойдет.

А для того, что бы остановить тяжелую броню в помощь — ручной гранатомет.

На личном примере командиры ощущают: столь важно уметь комбинировать. Ведь время изменило не только методы действий, но и характер. И быть сегодня начеку — задача номер один.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

В их профессиональной деятельности масса других проблем: и злободневных, и очень важных, которые нужно решать. Но мы все понимаем, что всем этим тоже надо заниматься, потому что если вдруг, не дай бог, станет горячо, учиться будет поздно, надо будет работать.

Указывают военные профессионалы не только на шероховатости в работе руководства. Действия личного состава напрямую зависят от его подготовки. А это предметный разговор.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Мы достаточно много новой информации получили, которую будем отрабатывать в районах вместе с председателями райисполкомов. Все одинаково сложно, если делать все правильно. Для этого нас и учат, что бы мы знали алгоритм действий и выполняли все технологично.

Восполнять пробелы будут не только на сборах, но и масштабных учениях. С различными сценариями и подходами. Ведь назначение сил территориальной обороны — защита государства, его границ и людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.