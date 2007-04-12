Гродно возвращает себе статус экологически чистого города Республики

Специальный проект по улучшению экологической ситуации в городе разработан в Гродно. Уменьшить содержание вредных веществ в атмосфере, местные власти решили кардинальным способом.

В ближайшие 10 лет планируется перевести все промышленные предприятия за пределы города, а на их месте построить социальные объекты и жильё.

Жалоб на неприятный запах, головные боли и одышку в гродненских поликлиниках, уже в ближайшее время, уверены специалисты, станет меньше. В городе планируют устранить саму причину подобных проблем. Около 30 промышленных предприятий из центральной части областного центра переедут за город. Ситуация, когда детский сад, или жилой дом находятся всего в нескольких метрах от вредного производства, будет полностью исключена.

Кроме экологических проблем, смена городской прописки промышленными предприятиями должна решить и проблемы земельные. В Гродно быстро растущие новые микрорайоны с каждым годом отвоёвывают всё новые территории у сельской местности. А это негативно сказывается на деятельности пригородных сельхоз предприятий.

Программа по переносу предприятий из центра города в промышленные зоны действует всего два года, а результат уже ощутили многие горожане. Вместо тонкосуконного объединения и фабрики художественных изделий в исторической части города появились институт правоведения и гостиничный комплекс. В этом году переедут кожевенное предприятие и пивзавод. А на месте городской ТЭЦ, появятся зоны отдыха и небольшие кафе.

Одним из вариантов использования освободившейся земли после переноса

промышленных предприятий может стать строительство жилых домов. Ещё год назад в центре города действовал бетонный завод и находились складские помещения. Сегодня на этом месте вырос новый микрорайон.

В Гродно промышленные предприятия планируется перевести не только из центральной части города, но и из всех жилых районов. Всего к 2020 году адреса поменяют 27 производств, 14 из которых переезд завершат уже через три года.