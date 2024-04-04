4 апреля пройдут выборы членов Совета Республики

В этот четверг будут проведены заседания депутатов Местных советов базового уровня в каждой области и депутатов Минского городского совета. Членов Совета Республики (по восемь человек от каждого региона) изберут тайным голосованием. Еще восемь сенаторов назначает глава государства. Площадкой для выборов членов Совета Республики от Минской области определен город Борисов. В заседании принимают участие 400 депутатов районных советов и Жодинского городского.