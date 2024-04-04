4 апреля пройдут выборы членов Совета Республики

Выборы членов Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва пройдут 4 апреля. Дата установлена указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выборы членов Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва пройдут 4 апреля. Дата установлена указом Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот четверг будут проведены заседания депутатов Местных советов базового уровня в каждой области и депутатов Минского городского совета. Членов Совета Республики (по восемь человек от каждого региона) изберут тайным голосованием. Еще восемь сенаторов назначает глава государства. Площадкой для выборов членов Совета Республики от Минской области определен город Борисов. В заседании принимают участие 400 депутатов районных советов и Жодинского городского.
Все кандидаты соответствуют критериям, которые предъявляют избирательное законодательство и Конституция. Они имеют высшее образование, занимают руководящие должности. 30 % являются членами партий. Это руководители предприятий и хозяйств, госслужащие и ученые, врачи и педагоги. После формирования верхней палаты парламента и открытия первой сессии Совета Республики большой избирательный цикл, который начался 25 февраля единым днем голосования, завершится Всебелорусским народным собранием.