Прямой эфир

Гомельский «Кристалл» увеличивает объём производства бриллиантов

04 апреля 2024 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ювелирный завод «Кристалл» по поручению главы государства увеличивает объем производства бриллиантов с 12 до 15 тысяч карат за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельский «Кристалл» увеличивает объём производства бриллиантов-1

Такое распоряжение Президент дал прошлой осенью после визита на предприятие. Чтобы нарастить мощности, завод приобрел новое оборудование для лазерной распилки алмазов. Современная технология позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить точность обработки сырья.

Гомельский «Кристалл» увеличивает объём производства бриллиантов-4

Игорь Рабус, начальник производства бриллиантов предприятия «Кристалл»:
Лазерного распиливания одна установка у нас была раньше, сейчас мы переходим практически на 100-процентную лазерную обработку предварительных операций. Чего не было вообще никогда, это лазерной обработки других технологических операций. Это обдирка и черновая огранка. Если раньше это все визуально смотрелось, в лупу, человек как робот работал, молоточком стучал по бабке, центрировал, в лупу контролировал, все смотрел, то сейчас уже с помощью компьютера улучшаем качество обработки.

Гомельский «Кристалл» увеличивает объём производства бриллиантов-7

Техническое перевооружение обеспечивает качество и скорость работы мастеров. Модернизация продолжится и в этом году. Сегодня гомельский производитель отправляет около 80 % готовых бриллиантов на экспорт в Россию, Саудовскую Аравию и Армению. Остальное использует для производства ювелирных изделий, их в ассортименте почти 300. Один из последних магазинов бренда в конце прошлого года открылся в «Первом национальном торговом доме». Посещая его, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул важность сохранения алмазообработки в Беларуси.

# Предприятия Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
4 апреля пройдут выборы членов Совета Республики
04 апреля 2024 06:26

4 апреля пройдут выборы членов Совета Республики

Авдонин: Запад раскачивает уже 3-4 месяца тему, что РБ вместе с РФ представляют угрозу ЕС
03 апреля 2024 20:38

Авдонин: Запад раскачивает уже 3-4 месяца тему, что РБ вместе с РФ представляют угрозу ЕС

«Люди, которые ходят в офис». Почему белорусы берут на работу ссобойки?
03 апреля 2024 20:34

«Люди, которые ходят в офис». Почему белорусы берут на работу ссобойки?

«Удобно для тех, кто экономит». Почему стоит посетить гастрофест?
03 апреля 2024 20:31

«Удобно для тех, кто экономит». Почему стоит посетить гастрофест?

Выездное ресторанное обслуживание. Как работает кейтеринг?
03 апреля 2024 20:29

Выездное ресторанное обслуживание. Как работает кейтеринг?

«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?
03 апреля 2024 20:24

«Пользуется спросом». Когда чаще заказывают кейтеринг?

«Столовые, кафе, рестораны». Какое направление общепита набирает популярность?
03 апреля 2024 20:18

«Столовые, кафе, рестораны». Какое направление общепита набирает популярность?

Авдонин: санкции – это видоизменённая форма конкурентной борьбы
03 апреля 2024 19:45

Авдонин: санкции – это видоизменённая форма конкурентной борьбы

«Мы одной крови». Минск принял эстафету памяти от городов-героев России
03 апреля 2024 19:45

«Мы одной крови». Минск принял эстафету памяти от городов-героев России

Авдонин: самое главное – у нас в Беларуси обеспечивается созидание будущего
03 апреля 2024 19:38

Авдонин: самое главное – у нас в Беларуси обеспечивается созидание будущего

На ноги поставил Президент! Как решение Лукашенко помогло тысяче белорусов?
03 апреля 2024 18:19

На ноги поставил Президент! Как решение Лукашенко помогло тысяче белорусов?

На отборы в РУОР отправятся 2 юных борца из Любани. Как готовят будущих чемпионов?
03 апреля 2024 18:13

На отборы в РУОР отправятся 2 юных борца из Любани. Как готовят будущих чемпионов?