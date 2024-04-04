Гомельский «Кристалл» увеличивает объём производства бриллиантов

Ювелирный завод «Кристалл» по поручению главы государства увеличивает объем производства бриллиантов с 12 до 15 тысяч карат за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое распоряжение Президент дал прошлой осенью после визита на предприятие. Чтобы нарастить мощности, завод приобрел новое оборудование для лазерной распилки алмазов. Современная технология позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить точность обработки сырья.

Игорь Рабус, начальник производства бриллиантов предприятия «Кристалл»:

Лазерного распиливания одна установка у нас была раньше, сейчас мы переходим практически на 100-процентную лазерную обработку предварительных операций. Чего не было вообще никогда, это лазерной обработки других технологических операций. Это обдирка и черновая огранка. Если раньше это все визуально смотрелось, в лупу, человек как робот работал, молоточком стучал по бабке, центрировал, в лупу контролировал, все смотрел, то сейчас уже с помощью компьютера улучшаем качество обработки.