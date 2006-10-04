Готовность Бобруйска к "Дожинкам" - стопроцентная!

Об этом заявил на встрече с журналистами заместитель председателя Могилёвского облисполкома Анатолий Глаз. Столица <Дожинок-2006> принимает в этом году небывалое количество гостей - более десяти тысяч.

Праздник хлеборобов стартует в пятницу с торжественного шествия самых именитых тружеников села. Затем состоится церемония награждения победителей жатвы, масштабный гала-концерт и фейерверк. По словам организаторов фестиваля, <Дожинки> будут во многом отличаться от предыдущих праздников урожая. На 23 площадках будут представлены все регионы республики. Впервые за историю проведения фестиваля, поздравить белорусов приедут представители всех соседних государств. <Венок дружбы> - такое название получил этот акт доброй воли.

Между тем, основные транспортные магистрали и весь городской общественный транспорт Бобруйска во время республиканского фестиваля "Дажынкi-2006" будут работать в обычном режиме. К центру города все желающие смогут добраться на личном автотранспорте по улицам Минской, Советской, Интернациональной и Бахарова. Ограничения будут вводиться на этих транспортных коридорах только во время шествия праздничных колонн. В период проведения фестиваля в городе на Березине будут приняты дополнительные меры безопасности.