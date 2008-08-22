Госпроверка выявила многочисленные нарушения со стороны работников кладбищ и спецкомбинатов страны

"Похоронная мафия" занималась вымогательством денег у живых – за места захоронения мертвых и брала круглые суммы за выбор места для могилы.

Работники ритуального промысла трудятся в режиме "похороны нон-стоп". Люди умирают каждый день, а земли на кладбищах больше не становится. На одного умершего выделяют могилу – 2.20 на 2.30. С перспективой на подселение еще одного покойника. Смерть дороже жизни. Это факт. И люди заблаговременно откладывают деньги на черный день.

Траурные дела весьма затратны. А там где много денег – появляются "добрые люди". Они спешат на помощь в процессе оформления последнего места прописки человека. Но, между прочим, просят на услугу вознаграждение.

Кладбище как рынок недвижимости. Оказывается, здесь стоимость одного квадратного метра для мертвого определяется по таким же законам как квартира для живого. Есть места VIP, за которые родственникам придется выложить кругленькую сумму. А есть места, которые, по мнению руководства кладбища, просто не по карману обыкновенному смертному. Нелегальный похоронный бизнес приносит небывалый доход, но он уже на грани смерти.

Вся схема доброго в кавычках дела выглядит следующим образом. Например, родственникам усопшего предлагается место для погребения – бесплатное и законное. Но расположение и внешние условия, обычно, не вызывают умиления. Тогда-то убитые горем просят представителей кладбища выбрать что-нибудь получше. Разумеется, в траурную минуту все идут на помощь. Однако небескорыстно.

Гробовое молчание нарушила генпрокуратура. Госпроверка показала – в печальной сфере услуг есть нарушения. Пусть локальные, но системные. На вымогательствах и взятках на фоне чужого горя необходимо поставить крест. Тех, кто решал, что почем и кому сколько отведено, уже оказались на скамье подсудимых. Расплата за взятки на прахе – от пяти до семи лет лишения свободы.

А местным властям уже направлено распоряжение Генерального прокурора страны с требованием навести порядок на кладбищах, и разработать нормативную базу – ясную и понятную каждому смертному – как отводится, как резервируется земельный участок для погребения. А также определить ответственных лиц за соблюдение порядка там, где царит вечность.