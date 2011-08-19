Госнаграды сегодня вручили заслуженным людям Беларуси по поручению главы государства

В почетном списке около 100 человек. Медали и благодарности за добросовестный труд получили представители энергетики, нефтехимического комплекса, лесного хозяйства, строительства, связи, образования и культуры, а также средств массовой информации.

Награждение проходило в Минске.

Обращаясь к награжденным, глава белорусского правительства подчеркнул важность вклада каждого работника в свою отрасль.

Слова благодарности прозвучали в адрес представителей культуры, искусства и средств массовой информации. Среди награждённых представители нашей телекомпании. Это журналисты дирекции информационного вещания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Мартьянова, специальный корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»:

Я эту благодарность расцениваю как награду всему нашему коллективу, потому что телевидение делает много людей и состояться журналисту или ведущему в одиночку просто невозможно. Но а то, что получить награду доверили именно мне — большое спасибо! Это почетно, это ответственно, потому что теперь придется держать планку.