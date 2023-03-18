«Горжусь сыном, что служит во внутренних войсках». В войсковых частях поздравили солдат-срочников

Новости Беларуси. Отмечать юбилей во внутренних войсках начали задолго до праздничной даты. А накануне торжественные мероприятия прошли во многих войсковых частях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-семейному теплой и душевной стала встреча командования внутренних войск с лучшими солдатами, которые служат по призыву в частях минского гарнизона. Пригласили на праздничное мероприятие и родителей военнослужащих. Для молодых парней армия – это первый этап самостоятельной жизни. Сейчас им особенно важно чувствовать, что их успехи ценятся и поощряются. Поэтому в честь праздника отличившиеся бойцы получили подарки. На сцене клуба войсковой части 5448 командующий внутренними войсками Николай Карпенков зачитал поздравление министра профильного ведомства Ивана Кубракова и вручил служащим отпускные документы. Провести несколько дней с семьей – лучшая награда за добросовестную службу.

Хочу отблагодарить командование внутренних войск за то, что предоставляют такую возможность в виде подарка – трехсуточное увольнение – отдохнуть с родными, родителями.

Горжусь сыном, что служит во внутренних войсках. Тем более в такой элитной части – 5448. За тот непродолжительный срок, что он прослужил – пять месяцев – стал действительно мужчиной. Внутренне крепким духом стал, физически окреп. Только плюсы военной службы.