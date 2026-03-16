От промышленности до культурной сферы! Малков рассказал о перспективах сотрудничества с Беларусью

Санкции – дополнительный стимул для развития. Эта фраза стала лейтмотивом встречи Александра Лукашенко с губернатором Рязанской области Павлом Малковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск выстраивает долгосрочные связи с этим российским регионам, которые не зависят от внешней конъюнктуры. И цифры это подтверждают: показатели двусторонней торговли с регионом улучшаются пять лет подряд. В 2025 году – 279 миллионов долларов. Это почти 107 % к уровню 2024-го. Но главное – это не просто статистика, а качество взаимодействия. Оно сегодня выходит на новый уровень. Речь уже не только о поставках, но и о глубинной интеграции: сборка техники, совместные предприятия, обмен технологиями. В Рязанской области базируются дилеры МАЗ и «Могилевлифтмаш». Работает центр аграрных технологий с техникой МТЗ и «Гомсельмаш». Рязанская область уже стала полигоном для белорусского машиностроения и легпрома. Лукашенко: Беларусь и Рязанская область могут значительно прибавить в товарообороте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы очень похожи природными условиями на Беларусь, мы – на вас. Вы немало делаете по мелиорации, и у вас, знаю, планы солидные на мелиорацию. Так же, как и мы, вы ведете разработки торфяных месторождений. Мы не потеряли эти навыки со времен Советского Союза. Пожалуйста, если нужно будет обучить ваших людей, подсказать, помочь и поработать вместе, мы всегда готовы. В товарной структуре экспорта доминируют прокат стали, нефтепродукты, рыбная и молочная продукция, пластмассовые строительные детали и аккумуляторы. Основу импорта составляют шлаковата, семена рапса, соевые бобы, медные сплавы, столярные строительные изделия и другие виды товаров. Но главное – не просто номенклатура, а обязательства, которые подтверждены делом. Январский товарооборот – 13,4 миллиона долларов. Особое значение приобретает масштаб присутствия нашей страны во внешнеторговом обороте региона. Притом, что в целом география поставок Рязанской области охватывает 100 стран, на долю республики приходится пятая часть. По экспортным операциям Беларусь занимает первое место, по импортным входит в тройку лидеров.

Павел Малков, губернатор Рязанской области России:

В целом, сейчас наше взаимодействие охватывает весь возможный спектр направлений вопросов – начиная от промышленности, сельского хозяйства и заканчивая культурной, социальной, гуманитарной сферой. Углубляем в каждом направлении взаимодействие. Например, каждый наш вуз имеет партнерские отношения с вузами из Республики Беларусь. По линии общества «Знание» российского и общества «Знание» Беларуси тоже реализуется ряд направлений и проектов. Постоянно идут обменные концерты, приезжают наши коллективы сюда, и, соответственно, творческие коллективы из Беларуси дают выступление у нас. И по каждому из этих направлений мы определяем новые и новые шаги. Сегодня договорились, что, например, у нас уже есть серьезное сотрудничество и взаимодействие по направлению станкостроения. У нас есть и большие планы по дальнейшему развитию этого направления. У нас в Рязанской области начали работать строительные компании из Беларуси. Хочу отметить высочайшее качество проведения работ, культура производства – на высочайшем уровне, все как по линеечке, все одеты красиво, аккуратно, просто приятно посмотреть. Во-первых, высочайшая репутация и так была известна строителей из Беларуси. Во-вторых, когда это видишь своими глазами, конечно, хочется это взаимодействие расширять. И сегодня мы обсуждаем, какие конкретно проекты могут быть реализованы с задействованием этих возможностей.