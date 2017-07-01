«Главная наша ценность – народ»: Президент Беларуси дал старт празднованиям Дня Независимости

Главный праздник Беларуси – День Независимости – стучится в дверь! 3-го июля мы увидим парад (а как к нему готовились и чем удивят многомиллионную аудиторию, расскажем сегодня в программе). В День Республики «Споем гимн вместе» у стелы «Минск – город-герой» и у экранов телевизоров. А накануне гимн Беларуси исполнили в Париже у Эйфелевой башни – об этом в репортаже нашего специального корреспондента.

Не только в Париже – на другом краю света, за 7 тысяч километров отсюда хорошо знают Беларусь, хотя у них это звучит – Bê-la-rút – по-вьетнамски. Белорусско-вьетнамские отношения тоже сегодня расшифруем. Что не требует перевода, так это разговор с Россией. И вербальная общность давняя, и гастрономические вкусы совпадают, и в экономике, дай Бог, не утеряем общий язык – Форум регионов двух стран прошел в Москве, и президенты общением на высшем уровне порадовали белорусов и россиян.

Кстати, сплав двух телепрограмм – белорусской и российской – некогда явил свету телеканал ОНТ. 15 лет в эфире празднуют наши коллеги – и это тоже повод для сюжета.

А начнем с важнейшего события сегодняшнего дня (из праздничной цепочки ко Дню Независимости). Только что во Дворце Республики завершилось торжественное собрание и концерт мастеров искусств. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в этом мероприятии. С подробностями – Евгений Горин.

Егвений Горин, специальный корресподент:

Во Дворце Республики собрался, в каком-то смысле, цвет нации. Учителя, врачи, ученые, выдающиеся профессионалы других профессий. Много молодых лиц. И, конечно, военные люди, на чьих плечах погоны и ответственность за оборону страны.

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню Независимости Беларуси – традиция. Это своеобразный старт празднованию 3 июля. Независимости Беларуси – 26, а Тамаре Алексеевне – 93 года. В 41-м она окончила среднюю школу. Уже через год подрывала в тылу вражеские эшелоны. Независимость родины для нее – не просто красивая дата календаря.

Тамара Завгородняя, участник Великой Отечественной войны:

Для меня этот праздник радостный, большой. Я его жду каждый год. Думаю, дожить до следующего года и еще прийти сюда.

Любовь Черкашина – одно из лиц новой белорусской художественной гимнастики и достижений независимой Беларуси в спорте.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр-2012:

Мы лучшие. Просто надо поверить в это. Надо воспрянуть и доказать, что мы такие, можем стремиться, развивать страну, делать ее более процветающей, добиваться во всех сферах лучших результатов.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Сейчас наша наука работает в контексте мировых тенденций и мировых направлений. Это космическая система, беспилотные летательные комплексы, новейшие фармпрепараты, биотехнологии, машины и материалы. Здесь мы не уступаем по ряду позиций мировым достижениям.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня мы живем в прекрасной стране, под мирным небом. Мы верим в будущее наше. У нас выросли дети. Поколение моих детей. У нас растут внуки. Я просто уверена, если мы дуем делать все, чтобы наша страна была такой же суверенной, то, что нам удалось создать за эти 26 лет, впервые государство наше появилось свободное, то это будет великолепно..

Перед началом праздничного концерта Президент произнес речь, которая мало кого оставила равнодушным. Чуть больше четверти века Беларусь живет в независимом государстве. Это праздник еще и потому, что за это такое непродолжительное время страна создала новейшую историю достижений. Преодолела экономический спад лихих 90-х, последствия чернобыльской катастрофы. Уже в 2001-м Беларусь восстановила доперестроечный уровень промышленного производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В чем проявилась наша сила? В первую очередь в динамике развития. В короткие сроки мы смогли поднять на высокий уровень сельское хозяйство, решив острейшую проблему продовольственной безопасности. Без решения этой задачи нечего было и думать о суверенитете и независимости, когда народ голодный и оборванный ходил по улицам. Ведь было время, когда муки в стране оставалось всего на три дня, не из чего было выпекать хлеб. А теперь мы входим в число лидеров на мировом рынке по продажам сельхозпродукции. Успехи отечественных ученых позволили нам стать космической державой. Беларусь – индустриальная страна. Доля производственного сектора в ее экономике – на уровне развитых государств. Сегодня мы делаем ставку на экономику знаний, роль которой в современном мире колоссально возросла. Наша амбициозная, но достижимая цель – создать IT-страну. Решение данной задачи позволит нам сделать Беларусь еще более современной и процветающей, а белорусам – с уверенностью смотреть в будущее. И это очень серьезная, не просто амбициозная задача. Это задача на выживание. Вчера для огромной, богатой России президент России сказал, что, если мы, россияне, с белорусами не решим эту задачу, судьбы у нас нет. И я с ним абсолютно согласен.

В этом году кроме традиционных знаковых артефактов развития независимой Беларуси – выставка голограмм с предметами, соединяющими историю страны и мировое наследие: от слуцкого пояса до креста Евфросинии Полоцкой, от ВКЛ до современности. Беларусь всегда была местом силы. Здесь продолжают появляться и произведения искусства, и открытия, попадающие в мировую сокровищницу знаний.

Александр Лукашенко:

В жизни любого народа существуют вехи, которые определяют его судьбу, а основы белорусского государства зародились еще в далеком девятом веке. Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным центром славянской Европы. А Полоцкое княжество – наша историческая колыбель – мирным, трудолюбивым и дружелюбным государством. Уже тогда его жители самостоятельно определяли свою судьбу. На народном вече выбирали вождей из числа самых мужественных и мудрых представителей своей земли. А ведь в то время ко многим народам государственность пришла вместе с варягами.

Не стоять на месте, работать на благо общества. Наступило время, когда Беларусь тесно сотрудничает и с западным миром, и с Китаем. Очевиден прогресс в отношениях с США и Европейским союзом. Есть трудности. Но они преодолимы.

Александр Лукашенко:

Я знаю, некоторые меня критикуют – не дал того, не сделал это, чего-то не принес. Все, что можно было принести в Беларусь, от кирпича до космических аппаратов, я вам принес. А теперь надо начинать всем работать. Не надо думать, что закончив в 20 лет ВУЗ и даже хорошо закончив, ты завтра пересядешь в Mercedes, и все посыплется для тебя с неба. Ничего не посыплется. И входя в эту жизнь, каждый молодой человек должен понимать, что он будет находиться в среде серьезнейшей конкуренции. И только тогда будет успех, если ты своей головой и своими руками создашь себе условия для жизни. Иного не дано. Жизнь изменилась. Она стала интенсивнее, быстрее. Тот, кто не бежит впереди, может быть затоптан в этой толпе. Вот такая сегодня жизнь. И нам ее не изменить. Нам надо приспособиться к этой жизни. Нам надо выстоять и выдержать в этой жизни. И те из белорусов, кто сегодня понимает это, живут неплохо, не плачут, не бухтят, как у нас в народе говорят, а понимаю, что свое счастье только они могут обеспечить. И на оборону, на безопасность, а это главное. Я уже говорил и повторяю: если я как глава государства и подчиненные мне силовые структуры не обеспечат для народа безопасность на улицах, если мы не обеспечим оборону, чтобы тем, кто сегодня мозгами крутит, как прибрать нас к рукам, было неповадно сюда ходить, наша независимость и суверенитет будут обречены. Поэтому мы вынуждены уделять большое внимание силовой составляющей. А разговорить будут только с сильным государством. Слабое просто не заметят, пройдут мимо. Результаты последних месяцев показывают, что экономика страны очень медленно и осторожно выходит на нужную для нас положительную динамику. Но главная наша ценность – народ. Именно поэтому государственная политика подчинена принципу: все для блага человека. Никакие болты и гайки государству и власти не нужны, если это не будет работать на человека. Это – руководство к действию для всех органов власти. Потому что республика является подлинно народной.

Большая театрализованная концертная программа во Дворце Республики языком искусства песни рассказала обо всех вехах становления белорусской государственности. Так был дан старт официальным празднованиям Дня Независимости.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь