«Первые вертолеты с флагами идут на скорости 60 км/ч»: что увидим на параде 3 июля в Минске

Военный парад станет кульминацией Дня Независимости. Шествие войск и боевой техники всегда вызывают трепетные чувства. Кстати, по-белорусски «парада» означает – совет, наставление.

Позволю себе игру слов: в белорусском контексте парад как демонстрация военной мощи, одновременно и «парада» – совет потенциальному противнику не соваться в нашу хату. Чем будем предупреждать, как готовились и что увидим в парадном строю, узнавала Анастасия Бенедисюк.

Аэродром в Липках. Здесь базируется воздушная эскадрилья МЧС Беларуси. Еще вчера эти спасатели с неба тушили пожары в Греции и Турции, помогали при наводнении в Сербии. Сегодня от них требуют не менее слаженной работы – уже 3 июля на крылатых машинах они пролетят над праздничным и независимым Минском. И это впервые. До этого года авиацией белорусские спасатели на военном параде представлены не были.

Тадеуш Курсевич, начальник ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:

Первые вертолеты с флагами идут на скорости 60 км/ч. Мы идем 160 км/ч, дальше вертолеты со скоростью 200 км/ч. Все идут из разных мест. А сходятся на боевом пути, выстраиваются в одну колонну с интервалом 30 секунд.

Разные типы вертолетов. К примеру, маленький Аист-355 весит лишь 2 тонны, его брат Ми-26 – в 13 раз тяжелее, а с топливом и того больше. Это уникальная машина. Ми-26 нет даже в гараже Минобороны.

Тадеуш Курсевич:

Вот это грузовой отсек. Сюда загоняется тяжелая техника, могут размещаться грузы, реанемобили, загоняем сюда крафтеры, пожарные машины. Может устанавливаться 20 тонн груза, плюс берем 15 тонн воды. Можем сбрасывать на очаг пожара. Здесь командир воздушного судна, второй пилот, бортинженер, штурман, два оператора. Мы работаем на одной частоте. Все выполняют полет в режиме радиомолчания, но есть руководитель, который управляет всей авиацией.

Вся авиация на параде – это 58 воздушных судов. Будут и экипажи из России. Готовится к общему полету каждая из команд начала еще месяц назад; и две недели они усиленно и по праздничному сценарию делят минское небо.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

4 вертолета МЧС Беларуси. Вся мощь и гордость спасательного ведомства. И лишь в 150 метрах над стелой. Видеть это нужно всем.

Давать интервью или просто фотографироваться – суеверие ли – но перед полетом пилоты стараются не нарушать тишину. И вот где действительно журналистская удача… В небе День Независимости Тадеуш Курсевич проведет уже в третий раз. Участвовал в военном параде в Минске в 1995-м и начале нулевых. И все на Ми-8.

Тадеуш Курсевич:

В то время было задействовано меньше воздушных судов на парадах. Сегодня привлекается очень много и разных типов. Парад будет более грандиозным, более масштабным.

Антон Рудой, учащийся Минского суворовского военного училища:

Когда бьешь сильнее, звук становится громче. И такое чувство, будто наша парадная коробка идет, и ее сопровождают артиллерийские выстрелы. Сразу так приятно становится. Мы – открыватели парада, и нас встречают таким звуком, который мы делаем сами.

Он мечтал суворовцем идти в строю на военном параде с пятого класса, смотрел, не отрываясь, на них по телевизору дома в родном Бобруйске. Теперь наверняка сам станет для кого-то примером.

Антон Рудой:

Я уже сам подсчитывал, что примерно с барабанным боем мы идем 80 шагов, так как на каждый перебой мы делаем по 15 шагов. А после барабанного боя, я уже больше задумываюсь над длинной шага, отмашкой и правильным подъемом головы.

Чтобы выучить один перебой, с каждым из суворовцев индивидуально занимались 2 недели. А сам Антон еще 6 раз накануне пересмотрел прошлогоднее выступление старших товарищей. В коробке суворовцев традиционно самые юные участники, курсант Рудой – младший среди них. Невысокого роста, но в первом ряду. Это на него равняются, под его шаг подстраиваются. Получается, это именно Антон Рудой задаст темп и настроение 3 июля.

Антон Рудой:

Особо парадную форму мы должны гладить практически каждый день, чтобы не было ни одной складочки. Подготовка к параду – очень ответственное мероприятие. Все должно быть в идеале.

Две формы и два барабана. Парадный, 2-килограммовый, он наденет только в понедельник.

Антон Рудой:

У нас на каждом барабане есть клеменья. И каждый суворовец знает по длине ремня.

Антон Камисаров, учащийся Военной академии Республики Беларусь:

Мой дед Дударев Адам Захарович. За отвагу он получил при освобождении Беларуси. Бабушка рассказывала, что спас товарища боевого.

В форме времен Великой Отечественной, плащ-палатках и тяжеленных касках – этих курсантов Военной академии подбирали по особому критерию. Что ни парень – внук своего деда. Так называемая фронтовая коробка. И у каждого на груди отлитые очевидцы героизма всего народа.

Антон Камисаров:

Бабушка была не против, она сказала, что хорошо, что ты будешь носить их, что память сохраняется. Их кроме деда никто не надевал уже лет 50, когда еще дед еще был жив.

27 расчетов – и это тоже впервые. В прошлом году было в два раза меньше. Около 6 тысяч военнослужащих. Более 200 единиц техники. Репетировали и днем, и ночью. Преградой не стал даже дождь стеной.

Броневики «Кайман», пограничные машины «Волат», впервые на параде представят радиорелейные станции «Цитрус», в третий раз увидим «Полонез». Почти вся техника будет в свободном доступе уже после военного парада. 320 метров у стелы «Минск – город герой» – прикоснуться сможет каждый. Там же – гражданские машины. Во главе с гигантом «Беларусом». 450 лошадей под его капотом.

Иван Хаванский, начальник цеха опытного производства Минского тракторного завода:

Сейчас мы видим последние штрихи, наводят маляры цеха. Устраняют те замечания, которые остались после ночной репетиции. Времени действительно мало, но мы с работой справимся и достойно выступим на параде.

Анатолий Татьянин, водитель-испытатель Минского тракторного завода:

До этого участвовал во многих парадах. Если идешь во главе колонны, задал темп – вся колонна за тобой идет. Это очень важно. Со мной в кабине будет ехать ветеран трех Орденов Трудовой Славы.

Ровно в 10 утра на пересечении проспектов Машерова и Победителей будет дан старт празднованию Дня Независимости. Передовая сельхозтехника, вся мощь отечественного военпрома, авиация. Парад 3 июля как дань памяти и демонстрация величия уже сегодня. И увидеть его смогут многие.