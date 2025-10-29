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В Минске китайские врачи провели мастер-класс по лапароскопической хирургии

29 октября 2025 13:49
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Белорусские хирурги повышают квалификацию. Уникальным методом лапароскопии с нашими медиками поделились врачи из Китая. Лучшие хирурги Поднебесной провели мастер-класс в республиканском клиническом медцентре Управления делами Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске китайские врачи провели мастер-класс по лапароскопической хирургии-2

Там проходит практическая часть международного форума «На ростанях». Белорусские хирурги увидели, как проводить операции на органах брюшной полости и малого таза через небольшие разрезы – до полутора сантиметров. Таким методом в Китае оперируют десятки тысяч человек в год. При этом пациент восстанавливается уже через 4 дня. В нашей стране новейший подход только набирает обороты.

В Минске китайские врачи провели мастер-класс по лапароскопической хирургии-4

Цзэкуань Сюй, директор Центра лечения опухолей желудка первой больницы при Нанкинском медицинском университете (Китай):
В моей больнице есть программа по обучению хирургов этой методике. И я буду очень рад, если к нам из Беларуси в будущем приедут заинтересованные хирурги, чтобы учиться и обмениваться опытом. Так как эти технологии очень полезны в медицине.

Международный форум продлится до 31 октября. В программе не только мастер-классы и семинары. Но и профессиональный конкурс среди хирургов.

# Медицина # Китай # Беларусь-Китай

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