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В Беларуси началась совместная штабная тренировка ВВС и ПВО

04 апреля 2023 09:20
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Совместная штабная тренировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны началась в Республике Беларуси во вторник, 4 апреля, сообщает Минобороны РБ.

По информации оборонного ведомства, мероприятие будет проходить с четвертого по шестое апреля 2023 года. Руководит тренировкой командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. Во время мероприятия будут отрабатываться вопросы планирования применения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в деятельности региональной группировки войск.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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