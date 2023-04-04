В Беларуси началась совместная штабная тренировка ВВС и ПВО

Совместная штабная тренировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны началась в Республике Беларуси во вторник, 4 апреля, сообщает Минобороны РБ.

По информации оборонного ведомства, мероприятие будет проходить с четвертого по шестое апреля 2023 года. Руководит тренировкой командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович. Во время мероприятия будут отрабатываться вопросы планирования применения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в деятельности региональной группировки войск.