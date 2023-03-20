Почему мы снова слышим идеи возрождения фашизма и кто они, современные коллаборанты? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Уроки прошлого и ошибки настоящего. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они, современные коллаборанты, и где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы?

Острый разговор по существу на площадке одноименного общественно-политического ток-шоу уже вечером 20 марта в прайм-тайм. Среди гостей те, кто располагает ценной информацией. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте программы, проходите в чат трансляции на YouTube, задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Говорим по существу на СТВ в 18:30.