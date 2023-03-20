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Почему мы снова слышим идеи возрождения фашизма и кто они, современные коллаборанты? Анонс ток-шоу «По существу»

20 марта 2023 11:15
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Новости Беларуси. Уроки прошлого и ошибки настоящего. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они, современные коллаборанты, и где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы?

Почему мы снова слышим идеи возрождения фашизма и кто они, современные коллаборанты? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Острый разговор по существу на площадке одноименного общественно-политического ток-шоу уже вечером 20 марта в прайм-тайм. Среди гостей те, кто располагает ценной информацией. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте программы, проходите в чат трансляции на YouTube, задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Говорим по существу на СТВ в 18:30.

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# Великая Отечественная война # общество

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