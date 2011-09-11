Герасименя: Мне поступило предложение из России — выступать за них на Олимпийских играх. Но я отказалась

В студии программы «Неделя» обладательница почетного звания Минчанин года, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя.

Вам не впервой получать высокие спортивные награды. В это году Вам присвоено почетное звание Минчанин года. Каковы впечатления, что это для Вас означает?

Александра Герасименя: Когда мне об этом сообщили, я, наверное, сначала удивилась, я даже не поняла, может быть, и до сих по не понимаю, что это такое. Я предполагаю, что это всё-таки какая-то ответственность, нужно соответствовать этому званию. Приятно была удивлено, конечно.

Вы бывали во многих странах, видели много столиц, Вам есть, с чем сравнивать. В этом ряду, на Ваш взгляд, чем уникален Минск, в чём его неповторимость?

Александра Герасименя: Я очень люблю этот город. Хоть я и много где бывала, и много где мне понравилось. Но Минск отличается какой-то просторностью, особым воздухом. Очень широкие улицы, порядочные, доброжелательные люди. Описать словами, наверное, невозможно. Просто что-то притягивает как магнитом.

Не за горами лондонская Олимпиада-2012, к которой Вы активно готовитесь. Ваши медальные амбиции?

Александра Герасименя: Я думаю, каждый спортсмен стремится только на золото. Так и я.

Вы получаете второе высшее образование — экономическое, ведёте активную подготовку к олимпиаде и хотите попробовать себя в новой роли — роли киноактрисы. Как у Вас на всё хватает времени? Это спортивный характер, дисциплина?

Александра Герасименя: На самом деле, времени на всё не хватает, пытаюсь выделить кусочки на что-то. Возможно, спорт «построил»: нужно сделать то и то за этот промежуток времени. Возможно, дисциплинировал.

Получится ли сочетать подготовку к Олипиаде и съёмки в кино?

Александра Герасименя: Съёмки должны проходить в ближайшее время, когда я ещё не начну активную спортивную деятельность, поэтому думаю, что смогу уделять своё время этому.

О будущем белорусского спорта: на Ваш взгляд, каков уровень подготовки молодых спортсменов?

Александра Герасименя: Я знаю, что у нас открывается очень много спортивных площадок, спортивных комплексов, в гимназиях открываются бассейны и теннисные корты, где дети могут развиваться и показывать какие-то результаты. Хотя бы на уровне своего здоровья и поддержания формы. Это здорово, хотелось бы, чтобы таких комплексов было больше — люди будут приходить. Если их нужно привлечь, то я думаю, что этому способствуют последние спортивные события, медали наших спортсменов — у них будет стимул показать результат.

Удачливым спортсменам часто предлагают очень выгодные контракты за рубежом. Вам поступали такие предложения?

Александра Герасименя: Мне поступило предложение из России — выступать за них на Олимпийских играх. И все условия, каких бы я ни пожелала. Но я отказалась от этой идеи: в какой-то степени я патриот, в какой-то степени у меня есть свои внутренние мотивы, которые заставили меня отказаться. Не знаю, что больше.