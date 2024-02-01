Генпрокуратура возбудила уголовное дело за получение взятки при победе в тендере

Прокуратура возбудила дело по факту получения взятки. За вознаграждение сотрудник системы образования обеспечил индивидуальному предпринимателю победу в тендере. Поставка мультимедийного оборудования после вмешательства Генпрокуратуры обошлась бюджету на 2,5 миллиона рублей дешевле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

При проведении электронного аукциона по закупке мультимедийных учебных тренажеров стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей его победителем был признан индивидуальный предприниматель, который для создания видимости конкурентности привлек аффилированное юридическое лицо. Им руководил его родственник. Это позволило предпринимателю победить в аукционе с минимальным снижением цены закупки.

В ходе пересмотра по инициативе Генеральной прокуратуры результатов этой процедуры цена предмета закупки была снижена до 4 миллионов рублей, то есть почти на треть. В развитие событий от индивидуального предпринимателя поступила явка с повинной, в которой тот сообщал о даче взятки в размере тысячи рублей должностному лицу учреждения Министерства образования. Деньги предназначались за содействие в победе и заключении договора.