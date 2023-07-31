Наталья Кочанова на встрече с коллективом МДК: «Я увидела качественную конкурентоспособную продукцию»

Новости Беларуси. Труд строителей – тяжелейший, и если мы не сохраним коллективы и предприятия отрасли, мы лишимся будущего. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с трудовым коллективом Минского домостроительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на предприятии работают около 600 человек. Это люди, которые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. Спикер верхней палаты ознакомилась с производством и лично пообщалась с коллективом. В ходе диалога председатель Совета Республики рассказала о важности предстоящей электоральной кампании и экономическом развитии страны.

Акцент – на дальнейшей судьбе комбината, направлениях развития и сохранении ценных кадров. Наталья Ивановна также поинтересовалась, как руководство предприятия планирует выйти на безубыточную работу и какая помощь требуется со стороны городских властей.

Фото: Telegram-канал Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я увидела абсолютно хороший коллектив, работоспособный коллектив, который видит перспективу дальнейшего развития своего предприятия. Я увидела качественную, конкурентоспособную продукцию, которую выпускают. К слову сказать, такую продукцию не выпускает ни один домостроительный комбинат в нашей стране. Это тогда, когда полностью выпускается практически не отдельно взятая панель, а кубик – уже полностью комната, в которую только устанавливай перегородки, и она готова к монтажу. То есть, соответственно, это быстрые темпы монтажа такого дома. И по цене конкурентоспособные – метр квадратный здесь не дороже, чем при выпуске панелей.