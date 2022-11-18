Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Первый снег в Минске дает старт началу лыжного сезона не только для профессионалов, но и для любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где в помощь природе уже работают снежные пушки, как сохранить прошлогодний снег и где обустроены лучшие лыжные трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для зимнего отдыха? Об этом и не только – в программе «Большой город» смотрите в воскресенье, 20 ноября, в 10:00.

Екатерина Забенько, СТВ:

Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей. Лучшие городские трассы приглашают любителей спорта и активного отдыха. Где лучше провести время?

Из 14-ти трасс есть трассы с естественным оснеживанием и с искусственным. Что выбирают профессионалы?

Снег, который заготавливается с помощью оснежительных пушек, незаменим в предсезонной подготовке. Где взять снег, если погода не радует?

Как только приходит хороший минус, сразу включаются снегогенераторы.

Падает снег на землю.

Мы знаем, что он делал этим летом! Где ждет своего часа прошлогодний снег?