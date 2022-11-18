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Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»

18 ноября 2022 15:40
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Новости Беларуси. Первый снег в Минске дает старт началу лыжного сезона не только для профессионалов, но и для любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где в помощь природе уже работают снежные пушки, как сохранить прошлогодний снег и где обустроены лучшие лыжные трассы, катки, хоккейные коробки и прочие объекты для зимнего отдыха?

Об этом и не только – в программе «Большой город» смотрите в воскресенье, 20 ноября, в 10:00.

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
Все на лыжи! В Минске стартовал сезон зимних активностей.

Лучшие городские трассы приглашают любителей спорта и активного отдыха. Где лучше провести время?

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-4

Из 14-ти трасс есть трассы с естественным оснеживанием и с искусственным.

Что выбирают профессионалы?

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-7

Снег, который заготавливается с помощью оснежительных пушек, незаменим в предсезонной подготовке.

Где взять снег, если погода не радует?

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-10

Как только приходит хороший минус, сразу включаются снегогенераторы.

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-13

Падает снег на землю.

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-16

Мы знаем, что он делал этим летом! Где ждет своего часа прошлогодний снег?

Где в Минске лучшие лыжные трассы и как снежные пушки помогают в зимнем отдыхе? Анонс «Большого города»-19

Эта гора не растает и при +30 °C. Она специально создавалась, чтобы лыжные трассы обрели свой снежный покров.

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 20 ноября, в 10:00.

# Зимние виды спорта # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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