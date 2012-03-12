Франция может приостановить участие в Шенгенском соглашении

Президент Франции Николя Саркози, выступая с предвыборной речью заявил, что республика может приостановить участие в Шенгенском соглашении. Глава государства считает, что поток иммигрантов в страну стал слишком интенсивным и его необходимо срочно уменьшить по меньшей мере вдвое. В противном случае последствия для Европы могут быть самые печальные.

Николя Саркози баллотируется на второй президентский срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, по данным опросов, он серьезно уступает своему политическому сопернику – социалисту Франсуа Олланду, который, напротив, выступает за «грамотное» использование миграции.