Прямой эфир

Фестиваль армянской культуры проходит 26 июня в Минске

26 июня 2016 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Золотой абрикос». Под таким названием в Верхнем городе в Минске сегодня, 26 июня, проходит фестиваль армянской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настроение с национальным колоритом создают ансамбли танца и песни из Армении. Также здесь можно распробовать блюда национальной кухни. Удивляют и ремесленники: резьба по дереву, самобытные украшения и ковры. Издревле армянские мастера считаются лучшими в изготовлении шахматных фигурок и нард.

Минчане:
Мне очень нравится эта культура, эта еда, мне нравятся эти люди!

Мы успели попробовать чудесный сок из айвы, никогда не пила такого!

Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества:
Мы постараемся здесь создать атмосферу Армении, чтобы люди почувствовали, как там живут, чем питаются, какая музыка, какая культура.

Армянская диаспора одной из первых знакомит минчан с историей, языком и традициями своей родины. В Верхнем городе в августе и сентябре каждое воскресенье будут проходить фестивали национальных культур.

Поляки, корейцы, молдаване, грузины, евреи и азербайджанцы, живущие в Беларуси, уже заявили о своём участии в празднике.

# общество # Беларусь-Азербайджан # Георгий Егиазарян

Другие новости рубрики

Все новости
О рекламе: интервью с директором «Минскрекламы» Сергеем Хильманом
25 июня 2016 18:40

О рекламе: интервью с директором «Минскрекламы» Сергеем Хильманом

Сосед-злодей, автобусный маршрут и новая танцплощадка для девочек за 50: наболевшие вопросы и их разрешение по следам горячей линии ВНС
25 июня 2016 18:21

Сосед-злодей, автобусный маршрут и новая танцплощадка для девочек за 50: наболевшие вопросы и их разрешение по следам горячей линии ВНС

Магазин с токсичными детскими игрушками обнаружили в Москве
25 июня 2016 16:56

Магазин с токсичными детскими игрушками обнаружили в Москве