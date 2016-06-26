Фестиваль армянской культуры проходит 26 июня в Минске

Новости Беларуси. «Золотой абрикос». Под таким названием в Верхнем городе в Минске сегодня, 26 июня, проходит фестиваль армянской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настроение с национальным колоритом создают ансамбли танца и песни из Армении. Также здесь можно распробовать блюда национальной кухни. Удивляют и ремесленники: резьба по дереву, самобытные украшения и ковры. Издревле армянские мастера считаются лучшими в изготовлении шахматных фигурок и нард.

Минчане:

Мне очень нравится эта культура, эта еда, мне нравятся эти люди!

Мы успели попробовать чудесный сок из айвы, никогда не пила такого!

Георгий Егиазарян, председатель Минского городского армянского культурно-просветительского общества:

Мы постараемся здесь создать атмосферу Армении, чтобы люди почувствовали, как там живут, чем питаются, какая музыка, какая культура.

Армянская диаспора одной из первых знакомит минчан с историей, языком и традициями своей родины. В Верхнем городе в августе и сентябре каждое воскресенье будут проходить фестивали национальных культур.

Поляки, корейцы, молдаване, грузины, евреи и азербайджанцы, живущие в Беларуси, уже заявили о своём участии в празднике.