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Фейерверк на Новый год в Минске: где и во сколько

30 декабря 2016 13:54
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Новости Беларуси. Незабываемое зрелищное шоу в новогоднюю ночь обещают минчанам и гостям столицы. В 1.30 небо над столицей украсит фейерверк. Он будет длиться 12 минут.

Задействуют все виды пиротехники и мировые достижения в этой области.

Главная концертная площадка – традиционно, у Дворца спорта. Фонтаны разноцветных огней поднимутся в небо с острова напротив набережной Троицкого предместья. Салют можно будет наблюдать и со стороны улицы Сторожевской, Троицкого предместья, проспекта Победителей.

Гуляния до 4.00: куда пойти в новогоднюю ночь в Минске? Здесь подробности.

Как добраться домой – подскажет путеводитель. Расписание общественного транспорта здесь.

# общество # Новый год

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