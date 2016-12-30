Фейерверк на Новый год в Минске: где и во сколько

Новости Беларуси. Незабываемое зрелищное шоу в новогоднюю ночь обещают минчанам и гостям столицы. В 1.30 небо над столицей украсит фейерверк. Он будет длиться 12 минут.

Задействуют все виды пиротехники и мировые достижения в этой области.

Главная концертная площадка – традиционно, у Дворца спорта. Фонтаны разноцветных огней поднимутся в небо с острова напротив набережной Троицкого предместья. Салют можно будет наблюдать и со стороны улицы Сторожевской, Троицкого предместья, проспекта Победителей.

Гуляния до 4.00: куда пойти в новогоднюю ночь в Минске? Здесь подробности.