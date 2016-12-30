Бабушка замерзает в аварийном доме в Минске: не хватает отопления или тепла человеческого?

Недавно вспомнил известный советский слоган: «Удобен, но опасен газ: за газом нужен глаз да глаз». Героиня этого сюжета родом из СССР, но не уследила за своим газом и сегодня она в опасности – замерзнуть на старости лет. Накопленные года – это богатство, которому никто не завидует. Увы, главный капитал Любови Урожок – это прожитые годы. В своё время, минчанка добросовестно, в ожидании коммунизма, трудилась на благо социализма: заведовала престижной столичной аптекой и строила семью. А сегодня Любовь Ивановна живёт скромно, в довоенном доме, который трещит по швам.



Любовь Урожок:

Вот у меня проблемы в доме: плесень, то, что они мне условия ухудшили жизни – никаких условий. И то, что отопление отключили. На каком основании? Они пишут, что закон такой. Вот этот закон надо проверить – на каком основании.

Вода у нас холодная есть, но горячей нет. А холодная, слава Богу, у нас есть. Ещё газовую плиту не отключили, и мы греем, муж греет, чтобы обогреть комнату свою.

Вместо причудливых белоснежных узоров инея на окнах, сырая зима расписала дом Любови Ивановны изнутри – черными узорами плесени.

Вредный грибок разросся по стенам всех трёх просторных комнат, и тот факт, что газового отопления в доме нет с самого июля, только усугубляет проблему.

По дому пенсионерка вынуждена ходить в шапке.

Любовь Урожок:

Отключили они мне ещё в июле. Сделали в одной комнате ремонт – там тоже была сырость, пол меняли. А после того, как я пожаловалась насчёт этого ветрового подпора, вот после того они прекратили ремонт в квартирах и снесли мне домик, и отопление отключили.

Как сообщили коммунальные службы, теплоснабжение в доме №12 по 3-ему Железнодорожному переулку, работает от газового котла, который, увы, пришёл в негодность.

И отключение отопления (ещё полгода назад) стало вынужденной мерой. Марина Авсянникова, адвокат:

Согласно статьи 16-ой закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», отключение оборудования, которое было повреждено, либо уничтожено (что мешает оказанию определённой услуги) – данное основание действительно существует в законе и является основанием для того, чтобы прекратить оказание такого вида услуги. Соответственно, если это газовый котёл, газовое оборудование, то служба «Мингаз» имела право прекратить оказание данной услуги, поскольку это может повлечь не только вред имуществу, но и вред здоровью, и жизни человека. Коль скоро специалисты УП «Мингаз» признали, что котел гражданки Урожок не соответствует нормам безопасности, они имели законное право прекратить поступление газа в дом. И эту жёсткую меру можно понять, ведь речь идёт не только о безопасности, но и о жизни людей. Новый котёл, который коммунальщики предлагают купить нашей героине, стоит около 600 рублей – сумма для пенсионерки заоблачная.



Марина Авсянникова, адвокат:

Ответственность по замене этого внутриквартирного оборудования газового пользования относится, к сожалению, к расходам, которые должен нести сам гражданин.

Соответственно, бремя замены ненадлежащего оборудования лежит на ней. Любовь Урожок:

Они сказали: «Приобретайте котёл двухкамерный». Я сама не могу. «Обращайтесь в соцзащиту». Соцзащита, правда, мне миллион выделила – сколько они могут. А остальные говорят: «Несите в коммунальные услуги, как всем дают пенсионерам, которые не могут выплатить». Котёл стоит, они сказали, 6 миллионов, и я согласилась, раз «Мингаз» так говорит. Я сходила, посмотрела котёл, эти котлы нам не подходят.

В любых бытовых неисправностях мы привыкли винить другого – абстрактную и опостылевшую структуру ЖКХ. И, увы, не все готовы брать ответственность за свою жизнь и за самых близких людей. А между тем, у Любови Ивановны есть двое взрослых детей, которые со своими семьями жили в просторной квартире матери до тех пор, пока не начались бытовые неприятности.

И, пожалуй, именно детям, в первую очередь, стоит заботиться о престарелых родителях, которые не в силах позволить себе купить новый газовый котёл. Увы, этого не произошло. История, которая изначально выглядела как очередная прихоть и беспредел коммунальщиков, на поверку оказалась историей о нехватке тепла человеческого.