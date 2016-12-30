Пенсионеры Дуяновского дома-интерната получили из рук волонтеров подарки к Новому году

Новости Беларуси. Персональный праздник каждому. Юные волонтеры 30 декабря поздравили с Новым годом одиноких пенсионеров, проживающих в Дуяновском доме-интернате. Над ним дети вязли шефство. Постоянно переписываются с бабушками и дедушками, ездят в гости, устраивают совместные праздники. Таким образом, каждый приобретает близкого человека.

Не оставили без внимания своих пожилых друзей дети и в эти предпраздничные дни. Новогодние сувениры и музыкальные подарки дополнили теплоту человеческого общения и детские улыбки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Дмитренок, житель дома-интерната в Дуяновке:

Для меня очень волнительно. И хочу пожелать всех благ.

Вероника Кудрис, волонтер:

Мы приезжаем сюда с очень хорошим радостным настроением. Когда мы рядом с ними, чувствуем себя очень комфортно, потому что это именно наши дедушки, бабушки.