Как будет работать общественный транспорт Минска в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Вернемся к новогодней ночи. Столичный наземный транспорт будет работать до 5 утра. На станциях метро «Немига», «Купаловская», «Октябрьская» и «Фрунзенская» вход для пассажиров будет открыт до 4:15, на остальных – до 4:00.

В первый день нового года метрополитен начнет перевозить пассажиров в 5:30, а наземный транспорт – в 6:00.

Также планируется увеличить количество автобусов № 1 и № 100. А последние автобусы от конечных станций метрополитена отправятся в 4:45, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.