Эту культуру выводили 80 лет. Как Беларусь стала лидером по производству тритикале

Новости Беларуси. Эти культуры первыми отправляются в закрома. В этом году специалисты отмечают, что озимый ячмень показал неплохой результат. Последние пять лет постепенно увеличивали посевы этой культуры. Яровые зерновые еще остаются в поле. Их время не пришло. Но специалисты внимательно следят за состоянием колоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По мнению аграриев, урожай формируется неплохо, несмотря на те погодные качели, которые мы переживали весной и в начале лета. Но из-за засухи под ударом оказались травы. А это кормовая база для животных. Так что сейчас аграрии прикладывают усилия, чтобы приободрить зеленый урожай: вносят удобрения, сеют однолетники. О том, какая работа сейчас идет в полях – Екатерина Капылович.

Шум мотора, солнце в зените и бескрайнее белорусское поле – уже ставшие родными картины трудовых будней для Геннадия Янского. Начинал 15-летним помощником на отцовском комбайне, а сегодня открывает свой 22-й урожайный сезон. Душа в компании, передовик в деле не раз становился лучшим в хозяйстве и в районе.

Геннадий Янский, комбайнер:

У меня просто складывается все так, одно к одному, что вот получается, что выхожу на какие-то лидирующие места. Главное для меня, чтобы техника не подвела в данной ситуации.

За годы работы аграрии видели всякое. Бывало, приходилось собирать хлеб в коротких перерывах между заливными дождями. Этот сезон тоже с климатическими сюрпризами. Такой засушливый май белорусские земли не видели уже несколько десятилетий.

Геннадий Янский:

В этом году немножко, конечно, погода нам не сопутствовала. Засушила зерновые культуры. Зерно не выполнено как следует, как в прошлые года. И обмолот зерна – нужно к этому относиться больше трепетно и внимательно. Убираем где-то при скорости где-то 2,5-3 километра в час. Стараемся очень аккуратно и без потерь собрать этот урожай.

Екатерина Капылович, корреспондент:

В этом сезоне белорусские аграрии сделали особую ставку на озимые. И не зря. Эти культуры лучше других справились в засушливые времена. А кое в чем жаркая погода даже сыграла в плюс. Майская засуха подкосила яровые – не хватало так необходимой для роста молодняка влаги. Озимые же встретили жаркую погоду окрепшими, успели вобрать в себя питательные элементы. В какой-то мере палящий зной даже поможет сэкономить энергоресурсы – влажность ядер уже в норме. Это позволит миновать этап зерносушения. Урожай выходит с поля полностью готовым.

Юрий Тарасевич, директор ООО «Родина Якуба Колоса»:

Начали мы уборку с тех площадей, которые были подвержены засухе. Пока где-то примерно 40 центнеров, я думаю, следующие поля должны дать более достойный результат, чем те, которые мы сейчас убираем. Все у нас хлопцы, так сказать, готовы к бою. Думаю, за 5 дней мы должны убрать озимый ячмень. И приступим к остальным озимым культурам.

Беларусь относят к зонам рискованного земледелия, где климатически сложно эффективно возделывать любые культуры. Каждый новый год – прямой вызов для отечественного агросектора, перед которым стоит амбициозная задача вырастить два колоса там, где раньше рос один. И тут мы никуда без научных технологий. Дмитрий Лужинский уверен: порядок в соблюдении всех процессов земледелия – залог хорошего урожая.

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

В этом году засуха показала: те, кто соблюдает технологию, те с минимальным ущербом уйдут. А те, кто нарушал технологию, позже посеял, не дал удобрений, не защитил от сорняков, в результате все сорняки всю воду высосали и не досталось культурному растению. Урожая не будет.

Основная цель ученых центра земледелия – выведение новых видов сельскохозяйственных растений, проще говоря, селекция. Процесс этот не быстрый – создание сорта занимает до 10 лет. Но результаты того стоят: яркий пример удачного гибрида – зерно тритикале. Дитя пшеницы и ржи по многим показателям превосходит своих родителей.

Дмитрий Лужинский:

На малоплодородных почвах, на которых пшеница практически урожая не дает, тритикале обеспечивает приемлемый урожай. Качество зерна тритикале выше, чем у ржи, и поэтому более широкий спектр использования этого зерна. Селекционеры сейчас наши ведут работы над тем, чтобы создать сорт тритикале, из которого можно печь хлеб. Это уже будет естественный серый хлеб. Не смешанное зерно пшеницы и ржи, а естественный серый хлеб. Сегодня Беларусь входит в тройку мировых лидеров по производству зерна тритикале. Его широко используют в качестве кормов, при производстве спирта и продовольственных продуктов. А между тем для выведения этой культуры потребовалось 80 лет.

Дмитрий Лужинский:

На основе созданного разнообразия уже создаются линейки сортов тритикале: короткостебельные, среднестебельные, высокостебельные, кормовые, зеленоукосные, из которых выращивают зеленую массу, а не зерно. То есть разнообразное использование. Но источником всего послужила одна гибридная комбинация между мамой-пшеницей и папой-рожью.