«Это первая художественная книга об отце Иоанне». Чем писателя Вячеслава Бондаренко зацепила биография священника Крестьянкина?

В программе «Прикосновение к свету» встретились в библиотеке Минской духовной академии с писателем, телеведущим, лауреатом патриаршего знака «За вклад в развитие литературы» Вячеславом Бондаренко. Олег Лепешенков:

Широкий круг зрителей и читателей знают вас в том числе как автора кинороманов «Кадетство» и «Ликвидация». Ваши книги есть и в библиотеке Минской духовной академии. Что это за издания? Какие издания Бондаренко хранятся в Минской духовной академии?

Вячеслав Бондаренко, писатель:

В первую очередь здесь книги в серии «ЖЗЛ». Это книги, которые вышли относительно недавно, в 2018-2020 годах. Главное на данный момент – это биография отца Ионанна Крестьянкина. Это его первая полная биография, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей» двумя изданиями в 2018 и в 2019 годах. Я с удовольствием вспоминаю работу над этой книгой, поскольку она принесла и счастье общения с теми, кто знал отца Иоанна близко при его жизни. Естественно, это было счастье общения с его трудами, с его письмами. Это были такие непередаваемые ощущения, о которых я с удовольствием вспоминаю сейчас. Замечательный был опыт. Я очень рад, что книгу оценили те, кто знал отца Иоанна, лично знал батюшку. Они меня в этой работе поддержали, и хорошие отзывы уже были, когда она вышла. Олег Лепешенков:

А кем за время работы над книгой для вас стало отец Иоанн Крестьянкин? Кем был Иоанн Крестьянкин и почему о нем написали книгу?

Вячеслав Бондаренко:

Он стал, конечно, родным человеком. Для биографа любой его герой становится родным человеком. Невозможно о человеке писать как-то сухо, холодно, отстраненно, просто написать книгу и все, чтобы человек после этой работы никем для тебя не стал. Естественно, он становится для тебя родным. Но батюшка стал как-то особенно близок. Я постоянно обращаюсь к его наследию, к письмам, проповедям. Это очень важный для меня духовный ориентир, да и не только для меня. Это настоящий столп православной веры всего XX века и не только для нашей страны. Его чтят и за рубежом, его чтят везде, где есть православные люди. Олег Лепешенков:

А что вы особенно отметили для себя в его личности?

Вячеслав Бондаренко:

В первую очередь это, конечно, такое его качество, как любовь. Это человек-любовь, человек-добро, человек-свет. И вообще очень сложно представить себе, что такой человек мог жить просто так среди нас, недаром его называли «земной ангел» и «небесный человек». Не последняя привлекательная черта в характере отца Иоанна – это чувство юмора. Многие почему-то его представляют как человека строго, настоящего старца. А ведь отец Иоанн был человеком очень живым, с очень хорошим чувством юмора, и это тоже к нему людей привлекало. Естественно, его очень чуткое, трепетное отношение к людям, которые его окружали. Это был человек, существовавший для других людей, как ему сказали в детстве еще – стань ковриком у всех под ногами. Вот таким ковриком он всю свою жизнь и был. Это была жизнь, отданная Богу и людям. Высшее монашеское делание он сотворил из своей жизни, именно поэтому до сих пор люди к нему стремятся, хотя его нет, но есть его келья, есть его мощи в Псково-Печерском монастыре, есть его наследие, и не иссякает поток людей, которые открывают для себя отца Иоанна. Я надеюсь, что если хоть один человек открыл для себя его наследие благодаря моей книге, я буду счастлив и ее цель будет выполнена. Логичным развитием этой темы стала художественная книга про отца Иоанна. Это биография. Биография пишется по своим жанрам, канонам – это строго документальный жанр, а книга «Свидетель о свете» – это художественная повесть. Это первая художественная книга об отце Иоанне. Если биография охватывает всю его жизнь, то «Свидетель о свете» – до его ухода в монастырь, до 1967 года. Олег Лепешенков:

На ваше отношение к церкви и вере как-то повлияла эта работа? Как работа над книгой поменяла отношение автора к церкви?

Вячеслав Бондаренко:

Да, конечно. Это был огромный цикл встреч с самыми разными людьми, которые знали батюшку, со священниками, которые служили ему в 1960-е годы, еще во время хрущевских гонений на церковь. Это были встречи с людьми, которые ему помогали еще в 1940-е годы, эти люди еще живы. Я с ними встречался и общался. Естественно, когда ты воочию встречался с этими людьми, которые были настоящими исповедниками, которые прошли через гонения, которые не скрывали свою веру в то время, когда это было физически опасно. И ты видишь стойкость этих людей, которые дожили до нашего времени, живут и сейчас. Это очень вдохновляет. Это был очень вдохновляющий пример. Как и беседы с архиереями, с видными богословами, которые либо учились у отца Иоанна, либо тоже ему сослужили. И тоже общение с этим людьми очень многое дало. Очень меня вдохновило, что все они меня поддерживали, несмотря на то, что я не богослов, не ученый, которые всю жизнь занимался этой темой. Я просто неравнодушный человек, который заинтересовался этим, захотел написать биографию. Но они все как один меня очень поддерживали, говорили, чтобы я не смущался, что все обязательно получится. И в итоге, когда они уже знакомились с готовой книгой, они мне говорили: мы же тебе говорили, все получилось. Олег Лепешенков:

Вы стали первым лауреатом патриаршего знака «За вклад в развитие литературы». Как это произошло? О вручении патриаршего знака «За вклад в развитие литературы»

Вячеслав Бондаренко:

Это произошло в 2019 году, когда меня номинировали на патриаршую литературную премию. В первую очередь из-за выхода книги в «ЖЗЛ» «Отец Иоанн (Крестьянкин)». Она получила большой резонанс. Была премия этого года. И вот, в 2019 году был учрежден патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы». И всем номинантам, которые не были удостоены самой премии, но попали в короткий список, в храме Христа Спасителя этот знак впервые вручался. Вышло так, что самым первым его вручали мне. Олег Лепешенков:

Но ведь это не единственная ваша книга, где затрагиваются вопросы духовной жизни тех людей, которых называли старцами.

Вячеслав Бондаренко:

Да, конечно. Дело в том, что в процессе работы над книгами об отце Иоанне, естественно, задумываешься о самом феномене русского старчества, об его истории. Ибо отец Иоанн – это одно из звеньев длинной золотой цепи русского старчества, у него были великие учителя. Захотелось исследовать для себя в первую очередь эту тему. Пришлось для написания этой книги в серии «ЖЗЛ» «Святые старцы» проделать очень большую работу, перечитать практически всю литературу, которая на эту тему была создана до меня, найти какие-то новые факты, пусть небольшие, но есть какие-то небольшие открытия мои в этой книге. Мне захотелось здесь изложить всю историю русского старчества, начиная с его истоков, с трудов еще преподобного Паисия Величковского, затем оптинская ветвь, углинская ветвь, то есть отдельные ветви русского старчества, могучие такие – южные, северные, были старцы-самородки, которые образовывались сами собой, вне зависимости от этих ветвей. И задача была – проследить, как эти традиции жили из XVIII века в XIX, из XIX в XX. Не прерываясь ни на минуту, они подпитывались и живы сейчас. Очень интересная была работа, тоже очень благодатная – знакомство с трудами великих старцев. Их труды, написанные еще в XVIII веке, абсолютно актуальные сейчас, они все с нами разговаривают на вечные темы, о вечные темы вечны всегда. Олег Лепешенков:

А что у вас выходит прямо сейчас, есть ли какие-то новые проекты? Писатель Вячеслав Бондаренко о новых проектах

Вячеслав Бондаренко:

Здесь мы можем увидеть две книги, которые вышли в этом году, «Наша «Победа» вышла в 2022-м и «Будьте солнышками» – в 2023-м. Обе эти книги вышли в издательстве Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. Книга «Будьте солнышками» приурочена к 100-летию со дня смерти святого праведного Алексея Мечева, одного из наиболее почитаемых московских священников всех времен. Это история для детей, изложенная занимательным языком. Это история жизни отца Алексея, замечательного молитвенника, прозорливца, мудреца, окормлявшего всю Москву, стойко защищавшего веру, в том числе в дни гонения на нее. Он ушел от нас ровно 100 лет назад, летом 1923 года. В этом году широко отмечалась 100-летие его кончины. К этой дате эта книга была написана.