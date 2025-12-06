Скалолазание для начинающих: как перестать бояться высоты и прокачать связки

Если думаете, что скалолазание только для смельчаков, тогда мы идем к вам. А точнее, ведем вас на боулдеринг. Это настоящий фитнес-кроссворд, который собирает все больше поклонников в Минске.

Игорь Брагин, инструктор по скалолазанию:

Это лазание по валунам, невысоким скалам и пещерам. Касаемо моды, наверное, в последние годы это стало очень актуально. Ходит все больше и больше новых людей. На самом деле это безопасный спорт. То есть здесь, если все сделать правильно, соблюдать технику безопасности и давать правильную нагрузку тела, все будет хорошо.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Вот она, та самая стена, где заканчиваются страхи и начинается азарт. Высота здесь всего несколько метров, а вместо сложной страховки – мягкие маты. Это головоломка, где каждое движение нужно просчитать.

Здесь не соревнуются, а скорее помогают друг другу. Главный гид в мире столичных гор – опытный тренер.



Игорь Брагин:

Показывает, как правильно это сделать, как правильно держать зацепки, как располагать свое тело на стене. Указывает на ошибки. Первое время мы ему подсказываем, потом стараемся, чтобы человек учился сам читать маршрут и понимать, как правильно лезть. Здесь развивается координация, укрепляются связки, сухожилия. Мы обретаем новые нейронные связи.