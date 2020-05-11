«Если не сортировать мусор, у нас станет огроменная свалка». Что говорят дети о белорусском мультфильме про енотов

Новости Беларуси. Еноты спасают мир от мусорных монстров. Белорусские аниматоры создали мультсериал о правильной сортировке отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в СНГ мультфильм на эту важную экологическую тему появился по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов». Он стал частью реализации проекта Движение «Цель – 99», суть которого – довести сбор вторичных ресурсов и их переработку в Беларуси до 99 %. Первая из восьми серий уже опубликована в свободном доступе на YouTube-канале организации.

Премьерный просмотр в материале Александра Добрияна.

Лимон, Киви и Ежевика – веселые еноты-сортировщики научат детей и взрослых, как правильно поступать с тем, что многие до сих пор считают мусором. Старая газета, бутылка от сока, батарейка или сломанный смартфон – для всего есть свой путь снова стать полезной вещью. Настоящие супергерои спасают вселенную от мусора.

Атьяна Суднеко, менеджер проекта:

Сериал – помощник для родителей, чтобы в неназидательной форме рассказать детям о вещах, которые кажутся нам, взрослым, в какой-то степени сложными. Что сортировать мусор – это важно, просто и полезно. Девиз нашего мультсериала: героем может стать каждый.

Работа над полезным мультфильмом длилась почти год. От проработки персонажей, написания сценариев до предпремьерного показа – на каждом этапе обязательный контроль качества от самых главных и требовательных экспертов.

Мультфильм про енотов, которые летают на своем мусоровозе на всякие планеты и отсортировывают мусор. Потому что если не сортировать мусор, у нас станет огроменная свалка и мы будем жить на свалке.

В интернете уже доступная первая серия, в которой еноты побеждают бумажного монстра, отправляя макулатуру по назначению в зеленый контейнер. Впереди еще семь увлекательных историй о приключениях команды сортировщиков и их друзей.

Ярослав Лукашевич, исполнительный продюссер анимационной студии Chin Up:

Опыт европейских стран показывает, что они начали планомерную работу еще 15 лет назад по этой тематике, и начали как раз таки с детей. Аудитория данного мультсериала не ограничивается ничем, только языковым барьером. Мы вообще первые в СНГ, кто сделал мультсериал подобной тематики. Он выложен в свободный доступ, поэтому его могут смотреть в России, в Украине, в странах ближнего зарубежья.

Созданный по инициативе белорусских коммунальщиков мультсериал – некоммерческий проект, который поможет решить важную экологическую задачу во всем регионе.

Александр Добриян, корреспондент:

Самый лучший способ победить мусорного монстра – не допустить его появления.