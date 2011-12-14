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Ермакова: Самое значимое — то, что Белорусский союз женщин состоялся

14 декабря 2011 06:36
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Новости Беларуси. «Белорусский союз женщин» отмечает двадцатилетний юбилей. Эта авторитетная общественная организация объединяет свыше 180 тысяч человек.

Женщины помогают многодетным и молодым семьям, детям-сиротам, инвалидам и пожилым. Особое внимание — тем, кто воспитывает приемных детей и строительству домов семейного типа. Также Союз активно взаимодействует с госструктурами, имеет тесные связи с подобными объединениями России, Украины, Вьетнама, Китая и Кореи. В ближайших планах — создание женских организаций в трудовых коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления ОО «Белорусский союз женщин»:
Самое значимое — то, что Союз женщин состоялся. Он есть. Не снижается членство в этой организации, а увеличивается. Это самое главное. И то, что нам верят. К нам обращаются, мы нужны. Вот это самое главное. А так хороших дел, акций на счету Союза женщин очень много. Их количество увеличивается. И каждая женщина находит, что придумать, какую акцию.

# общество # Нацбанк Беларуси

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