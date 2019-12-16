«Эмоции переполняют!» Как прошёл новогодний бал для лучших студентов и учащихся Витебской области

Новости Беларуси. Идеально отточенные движения под волшебное звучание классической музыки. Около 300 лучших учащихся и студентов Витебской области собрались 16 декабря на новогоднем балу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дамы в роскошных платьях и галантные кавалеры. А ведь это будущие военные, врачи, юристы, дизайнеры. Пары закружились в вальсе, а еще с легкостью исполнили венгерку, полонез и мазурку.

Валерия Романова, студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины: Очень волнительно, мы долго к этому готовились – около двух месяцев. Прошло все замечательно, все мои ожидания оправдались. Моя детская мечта станцевать вальс в красивом платье, с веером – все это исполнилось. Эмоции переполняют!

Валерий Филипенко, учащийся Витебского кадетского училища: Каждому офицеру положено танцевать вальс. Я уже не первый год участвую в таких мероприятиях. Мои эмоции сегодня зашкаливают. Приятно присутствовать в таком окружении.

Николай Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Новогодний бал, прежде всего, объединит всю нашу передовую молодежь. Они пускай знакомятся, пускай создают семьи, они уже взрослые, это студенты, пусть остаются в Витебской области, пусть работают.

Бал стал не единственным новогодним подарком. В честь лучших – концерт симфонического оркестра, выставки и презентации, а также вручение грамот и премий от главы области.