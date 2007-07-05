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Экстремальный капремонт

05 июля 2007 17:15
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Жители двух домов поселка Бабиничи Оршанского района лишились балконов.

Жилищно-коммунальные службы сняли их из-за аварийного состояния. Заодно и капитальный ремонт задумали провести, поэтому разобрали ещё и крышу. Вот только завершение ремонтных работ пока не намечается.

Два дома посёлка Бабиничи без ремонта простояли 35 лет. За это время и крыша начала протекать, и балконы обветшали, да и прочие мелкие неприятности обнаружились.

На призывы жильцов местные власти откликнулись и даже затеяли ремонт. По всей видимости, капитальный, потому что и старый  рубероид на крыше содрали, и аварийные балконы со стен поснимали, чтобы избежать их обрушения. Однако на этом ремонтные работы  и прекратились.

В Оршанском ЖКХ нерасторопный ремонт объясняют многими факторами. Здесь и недобросовестность строителей, и нехватка денег. А так же утверждают, что на этих домах балконы вообще не предусмотрены - в своё время архитекторы в проектах ошиблись. Так что жильцы теперь не только завершения ремонта ожидают, но еще и осени. Без  балконов холодно придётся.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси

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