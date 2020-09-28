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Эксперты из России и Беларуси обсудили общее историческое наследие: «Важно сохранить эту правду»

28 сентября 2020 16:31
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Новости Беларуси. Общее историческое наследие – тема, которая собрала экспертов из России и Беларуси в Национальной академии наук. Здесь продолжается встреча ученых в онлайн-формате. Работает одна из тематических секций Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты из России и Беларуси обсудили общее историческое наследие: «Важно сохранить эту правду»-1

Эксперты из России и Беларуси обсудили общее историческое наследие: «Важно сохранить эту правду»-3

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:  
В современной геополитической ситуации, когда, как никогда, важно сохранить вот эту правду про то, что именно советский народ выдержал основную тяжесть и Второй мировой, и Великой Отечественной войны. Это исключительно важно для патриотического воспитания молодежи. Тем более в современной ситуации, которая есть в нашей стране, мы не должны допустить раскола, должны сконцентрироваться и отстоять право Беларуси на самостоятельное развитие.  

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Эксперты из России и Беларуси обсудили общее историческое наследие: «Важно сохранить эту правду»-6

Эксперты из России и Беларуси обсудили общее историческое наследие: «Важно сохранить эту правду»-8

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Некоторые хотят исказить историю и переписать ее. Этого делать категорически нельзя. Правда все равно останется правдой. И мы сегодня ставим это во внимание на своей конференции, своей секции, чтобы лишний раз подчеркнуть правдивость, истину Великой Отечественной войны, в конечном итоге, чтобы эта истина пропитала каждого нашего школьника, каждого молодого человека.  

# История # общество # Вячеслав Данилович # Виктор Лискович # Фотофакт

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