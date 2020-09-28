Эксперты из России и Беларуси обсудили общее историческое наследие: «Важно сохранить эту правду»

Новости Беларуси. Общее историческое наследие – тема, которая собрала экспертов из России и Беларуси в Национальной академии наук. Здесь продолжается встреча ученых в онлайн-формате. Работает одна из тематических секций Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В современной геополитической ситуации, когда, как никогда, важно сохранить вот эту правду про то, что именно советский народ выдержал основную тяжесть и Второй мировой, и Великой Отечественной войны. Это исключительно важно для патриотического воспитания молодежи. Тем более в современной ситуации, которая есть в нашей стране, мы не должны допустить раскола, должны сконцентрироваться и отстоять право Беларуси на самостоятельное развитие. Форум регионов Беларуси и России: в Академии наук проанализировали попытки интернет-фальсификации