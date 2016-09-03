Экологичная и практичная: в минских магазинах появилась белорусская чугунная посуда

Новости Беларуси. Неотъемлемый атрибут для вкусных блюд. Чугунная посуда отечественного производства появилась на полках столичных магазинов.

Традиционную для белорусов кухонную утварь начали производить на оршанском заводе «Легмаш».

Это стало возможным после модернизации литейного цеха. Производство только набирает обороты, но уже совсем скоро оршанцы обещают поставить экологичную и практичную посуду во все регионы страны.

Как производят чугунные сковороды и казаны, и в чём их преимущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот цех на оршанском «Легмаше» в шутку называют «посудным».

Предприятие, которое специализируется на производстве всевозможных узлов и деталей для машиностроения, металлоконструкций, сегодня осваивает и товары народного потребления.

Начали с чугунных сковородок и казанов. Модернизировали литейный цех и внедрили новую технологию – кокильный метод.

Дмитрий Малашкевич, и.о. главного инженера ОАО «Завод «Легмаш»:

Этот метод позволяет отливать не только стали и чугуны всевозможные, но и бронзу, алюминиевые сплавы, медные сплавы. То есть расширяется возможность и техническая, и конкурентоспособность на рынке.

Производимая в Орше посуда уже успешно прошла испытания на соответствие требованиям Санпина. И в конце августа завод отгрузил потребителям первые 100 казанов 6 и 8 литров. Дальше ­– больше.

В сентябре эта цифра будет увеличена в 6 раз.

Юрий Прокопенко:

Чугунная посуда – традиционная для белорусов. Наши предки стали использовать её ещё в ХІХ веке. Вот такая кастрюля или казан хорошо держит тепло, не даёт никаких посторонних привкусов пище. И, что немаловажно, эта посуда долговечна.

Запустили в производство и спортинвентарь – гири, гантели.

Но ставка всё же именно на посуду разных ёмкостей и размеров.

Сергей Колос, директор ОАО «Завод «Легмаш»:

К этой сковороде никогда не пригорает никакое блюдо. Это для рыбаков: готовить уху, готовить плов и другие блюда, что угодно. Ограничений нет: можно готовить всё.

Новое производство – это решение и экономических вопросов предприятия. Благодаря модернизации на заводе появились новые рабочие места и новые заказы.

Сергей Колос, директор ОАО «Завод «Легмаш»:

У нас уже порядка 20 потенциальных потребителей, которые изъявили желание покупать нашу посуду, заявки принимаются. Мы заключили договора с этими компаниями.

Пока оршанская чугунная посуда поступила в продажу только в столице. К концу года эти сковороды и казаны можно будет купить и в других регионах страны.